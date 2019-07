4. Juli 2019, 21:45 Uhr Kommunalwahl Miteinander statt Profilierung

Neubibergs SPD setzt auf Elisabeth Gerner als Rathauschefin

Der Ortsverein der bayerischen SPD-Chefin Natascha Kohnen schickt seine Vorsitzende Elisabeth Gerner ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus. Vorstand und Gemeinderatsfraktion der SPD Neubiberg haben sich einstimmig für die 58-Jährige als Bürgermeisterkandidatin bei der Kommunalwahl 2020 ausgesprochen. Das Votum der beiden Gremien wurde auf der Mitgliederversammlung am Mittwoch bekannt gegeben und dort einhellig begrüßt. Die designierte Kandidatin will nach eigenen Worten einen Neuanfang in der Gemeindearbeit verkörpern: "Neubibergs Kommunalpolitik muss wieder zu einem vernünftigen Miteinander finden. Wir können es uns nicht mehr leisten, dass Profilierungsbemühungen der Gemeinde am Ende Schaden zufügen", sagt Gerner.

Als geschäftsführende Vorständin einer sozial orientierten Münchner Wohnungsbaugenossenschaft ist es der Neubiberger SPD-Bürgermeisterkandidatin ein vorrangiges Ziel, preiswertes Wohnen in der Gemeinde zu realisieren. Viele Neubiberger fänden keine bezahlbaren Wohnungen. Das gelte beispielsweise auch für dringend benötigte Mitarbeiter in der Kinderbetreuung. "Wenn Kitas und Kindergärten wegen Personalmangels keine Plätze mehr anbieten können, dann ist Alarmstufe rot!", so Gerner.

Die SPD-Fraktion in Neubiberg steht geschlossen hinter der nominierten Spitzenkandidatin und hat zugleich ihre Bereitschaft signalisiert, sich erneut dem Votum der Bürger zu stellen. Maria Weiß, Gregor Röslmaier, Volker Buck und Tobias Heberlein treten erneut zur Kommunalwahl im kommenden Jahr an. "Die vergangenen sechs Jahre haben gezeigt: Ob parteifrei, schwarz oder grün - das Miteinander ist geschwächt geworden", so SPD-Fraktionsvorsitzender Gregor Röslmaier. "Viele Projekte wurden blockiert oder zum Erliegen gebracht. Unsere Gemeinde braucht neue Impulse und Ideen." Elisabeth Gerner sieht sich selbst als Moderatorin, um den Gemeinderat wieder zu einer konstruktiven Zusammenarbeit zu führen.

Die SPD Neubiberg ist seit Jahrzehnten Heimat politisch erfolgreicher Frauen. Johanna Rumschöttel wurde im Jahr 2000 Bürgermeisterin Neubibergs und stand anschließend 2008 bis 2014 dem Landkreis München als Landrätin vor. Bayerns SPD-Chefin und stellvertretende Parteivorsitzende Natascha Kohnen startete ihre politische Karriere 2003 im Ortsverein und war bis 2010 Mitglied des Gemeinderats, ehe sie in den Landtag gewählt wurde.