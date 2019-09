Mit Rückenwind in den Wahlkampf

Matteo Dolce will in Taufkirchen für die SPD Bürgermeister werden

Matteo Dolce ist nun auch offiziell Kandidat der Taufkirchner SPD für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr. Bei einer Versammlung seiner Partei beschlossen die Mitglieder einstimmig, den 29-Jährigen ins Rennen um die Rathausspitze zu schicken. Zuvor hatte Dolce, der auch SPD-Ortsvorsitzender ist, in seiner Rede angekündigt, dass er im Falle eines Wahlsiegs als Bürgermeister "schwerpunktmäßig in den Bereichen der Verkehrspolitik, des bezahlbaren Wohnens und der Sozialpolitik deutliche Verbesserungen" umsetzen werde.

Bei der Wahl am 15. März 2020 werden die Taufkirchener voraussichtlich zwischen vier oder fünf Bürgermeisterkandidaten wählen können. Die CSU schickt erneut den parteifreien Amtsinhaber Ullrich Sander ins Rennen, der eine zweite Periode als Rathauschef anstrebt. Der 55-Jährige hatte sich 2014 in der Stichwahl deutlich gegen die SPD-Kandidatin Rosemarie Weber durchgesetzt. In der ersten Runde hatte damals David Grothe 7,3 Prozent der Stimmen geholt. Der 33-Jährige wird sich im März ein zweites Mal für die Grünen zur Wahl stellen und hofft auch wegen des aktuellen Höhenflugs seiner Partei auf ein deutlich besseres Ergebnis.

Während die Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT) mangels geeignetem Personal keinen Kandidaten ins Rennen schicken wird, setzt die FDP auf Maike Vatheuer-Seele - bislang die einzige Frau im Bewerberfeld. Noch ungewiss ist, wie sich die Freien Wähler (FW) für die Bürgermeisterwahl aufstellen. 2014 holte ihr Kandidat Michael Lilienthal im ersten Wahlgang fast 16 Prozent der Stimmen. Nun sei er der Meinung, "dass mal die Jüngeren ran sollten", sagt der FW-Fraktionschef im Gemeinderat. Aktuell sei aber noch "alles im Fluss", was die Kandidatensuche der Freien angehe. Lilienthal selbst spricht sich jedoch dafür aus, einen eigenen Bewerber ins Rennen zu schicken. "Sonst besteht die Gefahr, dass man nicht so wahrgenommen wird."