Die ÖDP Schleißheim unterstützt Bürgermeister Christoph Böck (SPD) bei der Stichwahl am 29. März. Der Klima- und Umweltschutz sei die größte Herausforderung der Gegenwart, so der ÖDP-Ortsvorsitzende Bernd Knatz. "Diese Anliegen sehen wir beim Amtsinhaber besser aufgehoben als bei seinem Herausforderer." Neben vielen anderen Themen lege die ÖDP einen Schwerpunkt auf ein grünes Unterschleißheim. Mit Christoph Böck sei sie sich einig, dass dem Baumschutz hohe Priorität einzuräumen sei und dass wo immer möglich zusätzliche Bäume gepflanzt werden sollten. Statt auf Einheitsgrün und Zierpflanzen solle der Schwerpunkt künftig auf Blühwiesen liegen, die der Artenvielfalt von Nutzen sind. Ein großes Anliegen ist der ÖDP auch die Einhaltung einer niedrigen Strahlenbelastung bei Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5 G. Auch bei diesem Ziel sei sich die ÖDP mit dem Bürgermeister einig. "Wir haben in der Vergangenheit gut mit Christoph Böck zusammengearbeitet, und ich würde das gerne auch weiterhin tun", sagt Knatz. Böck tritt in der Stichwahl gegen Stefan Krimmer von der CSU an.