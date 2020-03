Kommunalwahl in Unterschleißheim

Bei einer interaktiven Diskussion stellen sich die Unterschleißheimer Bürgermeisterkandidaten den Fragen von Schülerinnen und Schülern. Die haben sich für diesen Abend einiges einfallen lassen und am Ende auch zwei klare Favoriten

"Wie wäre es denn mal mit einer Frage für die Jugendlichen, das interessiert die doch nicht, ob ein Drogeriemarkt kommt", ruft eine erwachsene Zuschauerin auf die Bühne. "Doch!", hallt es ihr aus allen Richtungen von jungen Stimmen entgegen. Die Zuschauerin ist nicht die erste, die von den Schülern überrascht wird. An diesem Dienstagabend sollen im Jugendkulturhaus Gleis 1 die wirklich wichtigen Fragen an die Unterschleißheimer Bürgermeisterkandidaten gestellt werden - zumindest aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen.

"In der letzten Podiumsdiskussion hat das Jugendthema komplett gefehlt", sagt Landkreisschülersprecherin Angelina Tabilo Salas, 17, die die Veranstaltung mit Sophie Kompe, 34, moderiert. Deshalb konnten die Unterschleißheimer Schüler und Schülerinnen vorab Themen aufschreiben, die besprochen werden sollen.

Dass es keine gewöhnliche Podiumsdiskussion werden würde, zeigt sich schon, als Bürgermeister Christoph Böck (SPD) und seine Herausforderer Stefan Krimmer (CSU), Tino Schlagintweit (Grüne) und Martin Reichart (Freie Bürgerschaft) mit Sätzen aufgerufen werden wie: "Ich bitte jetzt den Kandidaten auf die Bühne, der keinen Organspendeausweis hat."

Detailansicht öffnen Die Schülerinnen und Schüler haben zu jedem Themenkomplex einen Film für die Kandidaten Tino Schlagintweit, Christoph Böck, Stefan Krimmer und Martin Reichart (von links) vorbereitet. (Foto: Robert Haas)

Vor der eigentlichen Diskussion werden die vier Kommunalpolitiker mit einer Schnellfragerunde und einem Dafür-oder-dagegen-Spiel auf Trab gehalten, bei dem sie entweder die rote oder grüne Seite eines Schildes hochhalten sollen. Die wichtigsten Ergebnisse: Alle sind für eine generelle Impfpflicht und lediglich Krimmer stimmt gegen die Legalisierung von Cannabis. Alle vier zögern bei der Frage nach einer Obergrenze für Flüchtlinge. Schließlich zeigen Böck und Schlagintweit ihre Schilder mit der roten Seite nach vorn.

Für die eigentliche Diskussion werden aus den Anregungen in den Schulen vier Themenblöcke gebildet, zu denen die Jugendlichen jeweils einen Film gedreht haben: Beleuchtung und Verkehr, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit sowie Umwelt.

Die Schüler fragen unter anderem nach der Verbesserung der Schulwegsicherheit. Derzeit sorgen dafür ehrenamtliche Helfer, die allerdings stärker besetzt sein könnten. Martin Reichart sagt dazu: "Auch die Eltern haben ihrer Verantwortung gerechter zu werden." Schlagintweit sagt, es sei ein allgemeines Sicherheitsproblem, das auch Radfahrer betreffe. Seine Lösung: "Wir müssen dafür sorgen, dass man nicht mehr darauf angewiesen ist, überall mit dem Auto hinzufahren."

Detailansicht öffnen Landkreisschülersprecherin Angelina Tabilo Salas, 17, moderierte die Veranstaltung gemeinsam mit Sophie Kompe (von links). (Foto: Robert Haas)

In einem Film beklagen sich die Jugendlichen über die spärliche Beleuchtung im Valentinspark. Sie würden sich dort nachts nicht sicher fühlen. Böck erklärt, dass Tiere dort durch zu viel Licht gestört werden könnten: "Es ist außerdem nicht notwendig, den Park zu durchqueren." Er wolle aber die Wege an einigen Punkten durch LED-Beleuchtung besser ausleuchten. Krimmer erzählt, er habe das Problem bereits 2017 angesprochen, es ließe sich mit Filterlampen lösen. "Es wäre übrigens auch mehr Licht, wenn unser lange gewünschtes Café in den Park kommen würde", sagt er. Als Krimmer das Café anspricht, wird lauter im Raum. Das interessiert viele. Die Besucher wollen offenbar mehr darüber erfahren. Das Thema wird tatsächlich kurz vertieft.

Die Besucher können auf die Inhalte der Veranstaltung Einfluss nehmen, indem sie über eine eingerichtete Homepage, auf die jeder mit dem Smartphone zugreifen kann, Fragen in die Diskussion einbringen. Welche davon gestellt werden, entscheiden zwei Mitglieder des Jugendparlaments, die sie an die Moderatorinnen weiterreichen. Die meisten der Jugendlichen dürfen noch nicht wählen. Aber am Ende des Abends stimmen sie ab, welcher Kandidat sie überzeugt hat. Krimmer, der viele Unterstützer dabei hat, gewinnt mit 38,7 Prozent knapp vor Böck (37,1). Dahinter folgen Schlagintweit (19,4) und abgeschlagen Reichart - ein Ergebnis, das Moderatorin Kompe mit dem Wort "nice" kommentiert.