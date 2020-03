Kommunalwahl in Unterschleißheim

Partei legt vor Stichwahl in Unterschleißheim Ziele mit SPD fest

Vor der Stichwahl in Unterschleißheim sprechen die Grünen eine Wahlempfehlung für SPD-Bürgermeister Christoph Böck aus. Man sei "nach intensiven Beratungen zu dem Entschluss gelangt, dass wir den amtierenden Bürgermeister Christoph Böck bei der Stichwahl empfehlen", heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Gemeinsam hätten sich Grüne und SPD auf folgende Ziele für die neue Wahlperiode im Stadtrat verständigt: eine Verwirklichung des Moos-Haide-Parks auf Basis des vom Bund Naturschutz vorgesehenen Konzeptes; eine Bahnquerung für Fußgänger und Radfahrer zur besseren Parknutzung; keine weitere Bebauung im betreffenden Gebiet auf Unterschleißheimer Flur, um so effektiv das Klima in der Stadt zu schützen und die Naherholungsmöglichkeiten für Menschen und Tiere zu verbessern; die Einrichtung eines innerörtlichen kostenlosen E-Kleinbus-Netzes und die Verwirklichung einer Gemeinschaftsstraße in der Bezirksstraße. Auf diese Weise wolle man die Verkehrsbelastung reduzieren und die Selbständigkeit von Senioren und Mobilitätseingeschränkten stärken.

Die durch Bürgermeister Böck angestoßenen Fortschritte in der Bürgerbeteiligung durch eine digitale Plattform solle unbürokratisch und sinnvoll ergänzt werden, um die lokale Bürgerbeteiligung weiter zu intensivieren, so die Grünen. Böck tritt bei der Stichwahl gegen Stefan Krimmer von der CSU an.