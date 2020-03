Ein Fehler im Computerprogramm hält die Auszählung zur Stadtratswahl in Unterschleißheim lange spannend. Bis Dienstagabend stand das offizielle Ergebnis noch nicht fest und auch die Namen der gewählten Stadträte werden erst am Mittwoch bekanntgegeben, hieß es von Seiten der Stadt. Die Stimmen hätten wegen der Probleme mit dem System noch einmal manuell berechnet werden müssen, sagte Bürgermeister Christoph Böck (SPD). Doch anders als auf der Homepage der Stadt zu lesen war, gab es kein Losverfahren für einen Nachrücker der Freien Bürgerschaft, sondern einen Sitz mehr für die SPD, die nun bei neun liegt. Daran werde sich wohl auch nichts mehr ändern, sagte Böck am Dienstag.

Spannend wird auch noch einmal die Frage, wer in Zukunft das Unterschleißheimer Rathaus führt. Die Stichwahl zwischen Böck und seinem Herausforderer Stefan Krimmer von der CSU findet am 29. März per Briefwahl statt. Dazu muss die Stadt circa 22 000 Wahlzettel an die Bürger verschicken. Zum Vergleich: Bei der Wahl am Sonntag waren es etwa 6000 Unterschleißheimer, die von ihrem Briefwahlrecht Gebrauch machten. Für die Verwaltung stellt die schriftliche Wahl noch einmal eine Herausforderung dar. Zumal in Zeiten, in denen das Coronavirus alles fest im Griff hat. Über die besonderen Zeiten sind sich auch Böck und Krimmer einig. Er sei mit dem Thema Corona "voll ausgelastet", sagt Böck: "Wahlkampf ist da absolut zweitrangig im Moment." Vielmehr gehe es ihm darum, "dazu beizutragen, die schwierige Situation in Unterschleißheim zu bewältigen". Deswegen werde es keine Veranstaltungen mehr geben, nur eine "Mobilisierung" der Wähler sei geplant.

Das sieht auch CSU-Mann Krimmer so. "Wir haben die Krise, die hat Vorrang", betont er. Sein Telefon stehe derzeit nicht mehr still, ständig riefen Geschäftsleute an, die sich nach den Soforthilfen erkundigten. "Da gibt es noch viele Detailfragen", sagt Krimmer, die aber für die Selbständigen existenziell seien. Er habe sich beim Wirtschaftsministerium und bei Abgeordneten erkundigt und gebe diese Informationen an die Geschäftsleute weiter, zum Beispiel die Nummer der Hotline im Wirtschaftsministerium oder die richtigen Ansprechpartner, damit die Leute wüssten, an wen sie sich wenden müssen.

Den Wahlkampf bis zur Stichwahl wolle er eher ruhig angehen lassen, sagt Krimmer. Und Bürgermeister Böck findet: "Die Argumente sind ja auch so weit ausgetauscht."