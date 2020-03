Auch in Unterschleißheim erstarken die Grünen, wenn auch auf niedrigerem Niveau als anderswo im Landkreis. Die AfD zieht erstmals in einer Kommune des Landkreises in ein Ratsgremium ein

Wenn der Aufschwung der Grünen bei der Bürgermeisterwahl nicht so deutlich war, wie sich ihr Kandidat Tino Schlagintweit gewünscht hätte, sieht es bei der Stadtratswahl anders aus. Da ist die Ökopartei mit 17,5 Prozent der Stimmen der eindeutige Sieger dieser Wahlrunde. Durch einen Sprung von mehr als sieben Prozentpunkten stellen die Grünen nun fünf Stadträte, bisher waren es nur drei. Ganz zufrieden ist Schlagintweit allerdings nicht: Er nennt das Ergebnis "relativ positiv", dennoch habe er auf eine Verdoppelung der Sitze gehofft. Die zusätzlichen Sitze böten den Grünen "viel Gestaltungsspielraum". Diesen wolle die Fraktion nutzen, um die Grünflächen zwischen Ober- und Unterschleißheim vor einer gewerblichen Bebauung zu schützen. Dies sei "das oberste Ziel".

Detailansicht öffnen Weil sich die Auszählung verzögert, liegt in Unterschleißheim noch kein vollständiges Ergebnis vor (Foto: Sebastian Gabriel)

Mit 33,5 Prozent der Stimmen bekommt die CSU wieder die meisten Sitze im Stadtrat. Allerdings verlieren die Christsozialen fast sechseinhalb Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2014 und stellen nun zehn Stadträte statt zwölf. Krimmer gab sich zufrieden, dass die CSU die stärkste Kraft im Stadtrat bleibe. Er sagte aber auch: "Ich würde lügen, wenn ich mich nicht über jeden Sitz mehr freuen würde", sagte er. Gleichzeitig sei er über sein persönliches Ergebnis glücklich, das beste von allen Listenkandidaten. Mit knapp 9500 absoluten Stimmen landete Krimmer sogar knapp vor Bürgermeister Christoph Böck von der SPD, gegen den er in der Stichwahl antreten darf.

Ergebnisse 2020 (Vergleich 2014) Unterschleißheim (vorläufiges Ergebnis) Stadtrat (30 Sitze) CSU10 Sitze (12) SPD8 Sitze (10) Grüne 5 Sitze (3) FB 2 Sitze (2) FDP1 Sitz (1) AfD2 Sitze (-) ÖDP1 Sitz (2) Wahlergebnis CSU33,5 % (39,9 %) SPD28,1 % (34,3 %) Grüne17,4 % (10,2 %) FB 7,7 % (8,0 %) FDP4,1 % (2,7 %) AfD5,1 % (-) ÖDP4,1 % (4,8 %)

Trotz des starken Ergebnisses bei der Bürgermeisterwahl geht es auch für die SPD bergab: Durch die sechs Prozentpunkte, die sie verlieren, müssen die Sozialdemokraten einen Sitz abgeben. In der kommenden Legislaturperiode sitzen nur noch neun SPDler im Stadtrat. Trotz der Verluste nennt Bürgermeister Böck das Ergebnis der Stadtratswahl "fantastisch". Aufgrund der sinkenden Beliebtheit der SPD auf Bundesebene seien die Bedingungen auch in Unterschleißheim "schwierig" gewesen, sagte er. Trotzdem hätten die Wähler "die gute Arbeit unseres Teams honoriert".

Die Freie Bürgerschaft erzielt ein ähnliches Ergebnis wie vor sechs Jahren und bleibt bei zwei Sitzen. "Wir hatten gehofft, dass es mehr wird, aber es ist schon okay", sagte Bürgermeisterkandidat Martin Reichart, der sein persönliches Ergebnis in absoluten Zahlen fast verdoppelte. Die ÖDP hingegen verliert einen Sitz trotz minimaler Prozentverluste und stellt nur noch einen Stadtrat, wie auch die FDP.

Erstmals sitzt auch die AfD im Unterschleißheimer Stadtrat. Die rechte Partei stellt zwei Stadträte. "Wir haben unser Ziel erreicht, in den Stadtrat einzuziehen", sagt Christina Kronawitter, die die meisten Stimmen bekommen hat. Am Anfang dieser Legislatur gehe es für ihre Fraktion darum, den anderen Parteien zu "zeigen, dass wir vernünftig arbeiten können". Vertreter der anderen Parteien sind allerdings an einer Zusammenarbeit nicht interessiert. Krimmer von der CSU will sich an die "klare Linie" seiner Partei halten, die "unmissverständlich" jegliche Kooperation ausschließe. Reichart von der Freien Bürgerschaft nennt den Einzug der AfD in den Stadtrat "eine entsetzliche Vorstellung" und schließt "selbstverständlich" eine Zusammenarbeit aus. Der Grüne Schlagintweit kündigt eine "äußerst zurückhaltende Haltung" an. Bürgermeister Böck von der SPD will erst "schauen, wie wir damit umgehen".