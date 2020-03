Die Grünen und die ÖDP haben zur Bürgermeister-Stichwahl in Unterschleißheim Wahlempfehlungen für Christoph Böck (SPD) ausgesprochen. Und man konnte den Eindruck gewinnen, dass die Freie Bürgerschaft für Stefan Krimmer von der CSU ist. Denn bis zum Wochenende waren am Ort die Plakate des im ersten Wahlgang ausgeschiedenen FB-Bürgermeisterkandidaten Martin Reichart verblieben, beklebt mit einem Appell, am 29. März in der Stichwahl Krimmer zu wählen. Die Freien Bürger wollen aber mitnichten Krimmer unterstützen, wie sie mitteilen. Man habe sich eindeutig gegen eine Wahlempfehlung für die Stichwahl ausgesprochen, betont Reichart. Nach Auskunft von Krimmer handelt es sich um "ein Versehen". Die Freien Bürger haben der CSU für die Stichwahl ihre Plakatständer überlassen - für CSU-Plakate. Teilweise seien die FB-Plakate absprachegemäß mit CSU-Postern überklebt worden, zum Teil jedoch nur mit den "Krimmer wählen"-Stickern. Reichart sagt, er habe am Samstag die Ständer eingesammelt, um diesen Eindruck zu entkräften. Er sei "schon ein bisserl verärgert", wolle aber angesichts der Stresssituation von Wahlkampf plus Corona-Krise gegenüber Krimmer "keine bösen Worte in den Mund nehmen".