Die Freien Wähler in Unterhaching unterstützen Amtsinhaber Wolfgang Panzer: Die Gruppierung hat sich laut einer Pressemitteilung für den SPD-Kandidaten entschieden - und das einstimmig. "In diesen schwierigen Zeiten müssen wir uns auf eine erfahrene und eingespielte Gemeindeverwaltung stützen können, mit dem amtierenden Bürgermeister Wolfgang Panzer an der Spitze", heißt es. Entsprechendes gelte für die Stichwahl zum Landrat. Da unterstützen die Freien Wähler den amtierenden Landrat Christoph Göbel (CSU), der sich in der Stichwahl mit Grünen-Kandidat Christoph Nadler messen muss. Stolz sind die Freien Wähler auf ihren Erfolg bei der Gemeinderatswahl, in der sie ihren Stimmenanteil von 5,4 Prozent im Jahr 2014 auf jetzt 14,2 Prozent fast verdreifachen konnten.