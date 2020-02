So ruhig und fast schon harmonisch diese Sondersitzung des Gemeinderats verlaufen ist, so umstritten war ihre Vorgeschichte - und so umstritten ist nun auch ihr Nachspiel. Denn nachdem das Gremium alle Beschlüsse einstimmig oder mit deutlichen Mehrheiten getroffen hatte, meldete sich Edith Hirtreiter beim letzten Tagesordnungspunkt "Anfragen" zu Wort. Die Gemeinderätin der Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT) warf Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) vor, bei der Podiumsdiskussion am Vorabend die Unwahrheit gesagt zu haben - was dieser vehement zurückwies.

Detailansicht öffnen Bürgermeister Ullrich Sander. (Foto: Claus Schunk)

Nach der Sitzung kam es dann noch zu einem Dialog zwischen den beiden, der dazu führte, dass Hirtreiter tags darauf eine Dienstaufsichtsbeschwerde beim Landratsamt einreichte - "wegen öffentlicher Falschaussage und Bedrohung".

Die ILT-Fraktionschefin bezieht sich dabei auf Sanders Äußerung in der Podiumsdiskussion, wonach der Gemeinderat eine Bebauung des gemeindeeigenen Grundstücks an der Pfarrer-Weidenauer-Straße lange Zeit abgelehnt habe. Dabei sei dies mitnichten der Fall gewesen, betont Edith Hirtreiter und verweist auf einen Beschluss aus dem November. Die "Falschaussage" des Bürgermeisters "desavouiert den gesamten Gemeinderat", findet die ILT-Gemeinderätin. Überdies habe Bürgermeister Sander nach der Sitzung zu ihr gesagt: "Sie behaupten, dass ich lüge. Wenn Sie das nochmals machen, gibt's was auf die Backe!"

Detailansicht öffnen ILT-Fraktionsvorsitzende Edith Hirtreiter. (Foto: Angelika Bardehle)

Dieser Vorwurf der "Bedrohung" findet sich auch im Schreiben der Gemeinderätin ans Landratsamt. Dort bestätigt eine Sprecherin den Eingang der Dienstaufsichtsbeschwerde. Die Behörde werde nun den Bürgermeister um eine Stellungnahme bitten und danach entscheiden, "ob aufsichtsrechtliche Maßnahmen ergriffen werden müssen oder nicht", so die Sprecherin des Landratsamts. Wann diese Entscheidung vorliegen wird, sei aktuell noch nicht absehbar.

Bürgermeister Sander hatte derweil am Montag noch keine Informationen über die Dienstaufsichtsbeschwerde vorliegen, wie er sagt. Hinsichtlich der Vorwürfe betont der Rathauschef: "Ich habe definitiv nicht gelogen!" Auch die von Hirtreiter genannte Äußerung nach der Sitzung weist Sander zurück: "Gibt's was auf die Backe - das ist überhaupt nicht meine Ausdrucksweise." Er erwäge nun seinerseits Strafanzeige gegen die ILT-Gemeinderätin zu stellen wegen übler Nachrede, teilt der Bürgermeister mit.

Sander und die ILT liegen schon seit Längerem über Kreuz. Die Gruppierung hatte zusammen mit SPD, Grünen und FDP überhaupt erst erreicht, dass die Sondersitzung einberufen wurde. Anlass war die Entscheidung des Bürgermeisters gewesen, am ursprünglich anberaumten letzten Sitzungstermin vor der Kommunalwahl lediglich eine nichtöffentliche Gemeinderatssitzung einzuberufen. Die drei Fraktionen warfen Sander daraufhin "Kalkül" vor und dass er unliebsame Anträge auf die Zeit nach der Wahl vertagen wolle. In der Folge setzten sie per Antrag jene Sondersitzung durch, die nun also ein unschönes Nachspiel findet.