Kommunalwahl in Taufkirchen

Fast ein Drittel der Abgeordneten ist neu, die Grünen haben die SPD als zweitstärkste Kraft abgelöst, und die Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT) hat ihren Status als Fraktion verloren. Keine Frage, die Kommunalwahl hat im Taufkirchner Gemeinderat tiefe Spuren hinterlassen - einerseits. Andererseits haben sich die Kräfteverhältnisse kaum verändert. Das liegt daran, dass Bürgermeister Ullrich Sander im Amt bestätigt wurde und im Gemeinderat nun sogar auf neun statt bislang acht Abgeordnete der CSU setzen kann, die ihn als Parteifreien nominiert hatte. Zu ihnen haben sich bei Abstimmungen in der Vergangenheit oftmals die Freien Wähler (FW) gesellt. Sie haben zwar einen ihrer vier bislang Sitze verloren, kommen aber mit Bürgermeister und CSU immer noch auf eine Mehrheit.

Und so räumt auch David Grothe von den Grünen ein: "Es wird für uns nicht leichter, unsere Themen durchzusetzen." Zwar hat seine Fraktion ihre Sitzzahl verdoppelt, dafür mussten SPD und ILT Federn lassen - mithin jene zwei Fraktionen, mit denen die Grünen zuletzt verschiedene Anträge gestellt und Debatten angestoßen hatten. Die Sozialdemokraten müssen sich erst mal auf die Suche nach einem neuen Vorsitzenden machen, nachdem Matteo Dolce infolge des enttäuschendes Wahlergebnisses seinen Rücktritt angekündigt hat. Sein Gemeinderatsmandat will der 30-Jährige jedoch wahrnehmen. Neben ihm werden für die SPD nur noch Alfred Widmann und Rosemarie Weber in dem Gremium vertreten sein - sowie Herbert Heigl, der seinen Sprung von Listenplatz neun auf vier als persönlichen Erfolg werten kann.

Noch ärger als die SPD erwischte es die ILT, die zwei ihrer drei Mandate verloren hat. "Das Ergebnis ist schade und für uns nicht ganz verständlich", kommentiert das Edith Hirtreiter, die als Spitzenkandidatin 90 Stimmen weniger als Beatrice Brückmann erhielt und daher aus dem Gemeinderat ausscheidet. Womöglich seien es "doch noch ein bisschen die Altlasten, die uns Schwierigkeiten machen", sagt Hirtreiter - und meint damit die Geschehnisse rund um den 2012 suspendierten ILT-Bürgermeister Jörg Pötke, der inzwischen nicht mehr Mitglied der Wählergemeinschaft ist. Auch die FDP stellt in Maike Vatheuer-Seele künftig eine Einzelkämpferin im Gemeinderat.

Der Anteil der Frauen im Gemeinderat ist im Vergleich zu bisher sogar noch gesunken, auf nur mehr ein Drittel. CSU, SPD und FW stellen zusammen bloß vier Frauen - und 13 Männer. Einer von ihnen ist Richard Schmidhammer von den Freien Wählern, der neben Heigl und Häufelkönig Christoph Götz (CSU) zu den Stimmenmagneten bei der Wahl gehörte. Der Friseurmeister schob sich von Listenplatz sechs auf drei nach vorne.