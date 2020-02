Detailansicht öffnen Alles und alle im Blick: Im bis auf den letzten Platz besetzten Saal stellen sich Reinhard Vennekold, Christine Eisenmann, Susanna Tausendfreund, Michael Schönlein und Michael Reich Fragen von SZ-Redaktionsleiter Lars Brunckhorst (von links) und aus dem Publikum. (Foto: Claus Schunk)

Das Interesse in Pullach an den politischen Vorgängen in der Gemeinde ist seit jeher außergewöhnlich groß. Einen eindruckvollen Beleg dafür haben am Mittwochabend annähernd 700 Pullacher gegeben, die im Bürgerhaus eine von der lokalen Agenda 21 und der Süddeutschen Zeitung veranstaltete Podiumsdiskussion mit den fünf Bürgermeisterkandidaten verfolgten. Für circa 200 Besucher, die im Saal keinen Platz mehr fanden, wurde die von SZ-Redaktionsleiter Lars Brunckhorst moderierte Gesprächsrunde in Kellerräumen und ins Foyer übertragen.

Wer vor dem Hintergrund der zuletzt in den Leserbriefspalten des Isar-Anzeigers tobenden Fehde zwischen den Fraktionen einen emotional geladenen Schlagabtausch auf dem Podium erwartet hatte, erlebte - von wenigen versteckten Seitenhieben abgesehen - eine sachliche Auseinandersetzungen zu den großen Themen der Gemeinde, die sich die amtierende Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) und ihre vier Herausforderer, Christine Eisenmann (CSU), Michael Reich (FDP), Michael Schönlein (SPD) und Reinhard Vennekold (Wir in Pullach, WIP), lieferten. Dass er keinen Kuschelkurs fahren will, zeigte Vennekold mehrmals mit klaren Ansagen, etwa als er mit Blick auf Tausendfreund sagte: "Das Amt des Bürgermeisters muss man besser machen." Aber es gab für die Zuhörer zwischendrin auch Gelegenheiten zum Schmunzeln, wobei sich insbesondere die beiden weniger Bekannten, Reich und Schönlein, mit Witz und Esprit hervortaten. Etwa gleich zu Beginn in der Vorstellungsrunde, die nicht nach altbekanntem Muster ablief; die Bewerber stellten sich auf Bitten des Moderators nicht selbst, sondern jeweils einen ihrer Gegenkandidaten vor, Reich etwa sehr wohlwollend Bürgermeisterin Tausendfreund. Er kenne sie seit Schulzeiten, damals sei sie noch mit einem Palästinensertuch herumgelaufen und oft in der Raucherecke gesehen worden, sagte der FDP-Mann, der noch einmal die Lacher auf seiner Seite hatte, als er Proberäume für Death-Metal-Bands forderte.

Mit dem Thema "Tieferlegung der S-Bahn" nahm sich die Diskussionsrunde das erste von mehreren dicken Brettern vor, die die Gemeinde bohren muss. Neue Aktualität erlangt hat dieses durch den Auftrag der Staatsregierung an die Bahn, Verlängerungen der Bahnsteige in Pullach prüfen zu lassen, wodurch nun die Hoffnung keimt, dass die Gemeinde über Umwege doch noch zu der seit Jahrzehnten geforderten Tieferlegung der Gleise kommt. "Es gibt Licht am Horizont", sagte selbst die bei diesem Punkt eher pessimistische Bürgermeisterin, aber den mindestens 200 Millionen Euro teuren Umbau müssten zum größten Teil Freistaat und Bahn bezahlen.

"Wir müssen uns aktiv Gedanken machen, das ist eine sinnvolle Anlage", sagte WIP-Kandidat Vennekold. Reich sprach von einem "Luftschloss", wenngleich eine Tieferlegung "die ideale Lösung wäre". Die FDP werde sich aber gegen eine Verschuldung sträuben. Ähnlich argumentierte SPD-Mann Schönlein: Wäre schön für den Ort, aber angesichts hoher Investitionen blieben andere Projekte mit höheren Prioritäten wie Bildung, Sport, Schwimmbad und Schulen liegen. Sie habe mit der neuen Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU) darüber gesprochen, im Moment seien aber weder Züge noch Personal vorhanden, sagte CSU-Kandidatin Eisenmann.

‹ › "Schweineteuer, eine super Idee. Muss aber warten." (Zur Radverbindung Pullach-Grünwald) "Wenn wir auf die Kuhwiese gehen, werden wir das Ding in zehn Jahren frühestens fertig bekommen. Ich mache mich jetzt unbeliebt: Wir sollten das Ding sanieren." (Zum Schwimmbad) "Ich hätte gerne Zeppeline." (Zum Thema Seilbahnen) Bild: Claus Schunk

‹ › "Ich habe mich spontan entschieden, zu kandidieren. Aber ich musste erst mal nachschauen, ob es die SPD in Bayern noch gibt." "Es gibt nur einen Streit um den Standort. Das kann nicht so schwer sein, ich kann das nicht verstehen." (Zum Schwimmbad) "Die Idee vom Fliegen war ja auch mal abenteuerlich, warum nicht." (Zum Thema Seilbahnen) Bild: Claus Schunk

‹ › "Ich sehe mich nicht als klassisch grüne Bürgermeisterin, ich bin Bürgermeisterin für alle." "Schule ist etwas ganz anderes, als als ich zur Schule gegangen bin. Kinder halten sich heute den ganzen Tag in der Schule auf und sollen auch ihre Räume haben." "Ich erzähle Ihnen hier keinen Quatsch, genau das wird untersucht." (Zum Thema Seilbahnen) Bild: Claus Schunk

‹ › "Eine Baustelle zu betreuen, bedeutet Aktion statt Reaktion. Deshalb bin ich genau die Richtige für dieses Amt." "Man macht sich auch vom dortigen Gemeinderat abhängig." (Zur Mittelschule in Baierbrunn) "S-Bahn-Tieferlegung bedeutet auch, dass man entsprechende Grundstücke vielleicht sogar enteignen muss." "Sicher nicht in den nächsten sechs Jahren." (Zur Radverbindung) Bild: Claus Schunk

‹ › "Es ist Eile geboten. Ich will mir nicht vorstellen, dass wir Schwimmvereine haben ohne Becken dazu." "Es muss ein geschützter Trial sein für Mountainbiker, der muss genehmigt werden, und notfalls von Rangern kontrolliert werden." (Zur Isar) "Seilbahn? Ich stelle mir gerade vor, ich liege in meinem Garten und sehe darüber die Seilbahn, alle drei Minuten. Ich sage: Nein." Bild: Claus Schunk Wird geladen ...

Ob, wann und wo ein neues Schwimmbad gebaut oder das alte saniert wird, bleibt wohl noch länger unklar. Zu diesem Thema zeigte Bürgermeisterin Tausendfreund klare Kante. Nachdem Vennekold den erfolgreichen Antrag der WIP, die Kuhwiese als Standort aufzugeben und auf dem bestehenden Schwimmbadgelände zu bauen, verteidigt hatte, sagte sie: "Manchmal wundert mich gar nichts mehr." Nunmehr habe man drei Möglichkeiten, von denen eine schlechter sei als die andere. Für sie führe der "Königsweg" über das Warnberger Feld, wozu aber sensible Verhandlungen mit der Grundstückseignerin geführt werden müssten. Den Vorschlag von CSU-Frau Eisenmann, einen Grundstückstausch anzustreben und dafür den jetzigen Sportplatz anzubieten, lehnte die Bürgermeisterin entschieden ab. "Je mehr wir über das Warnberger Feld sprechen, desto teurer wird es", gab FDP-Mann Reich zu bedenken.

Prioritäten In Pullach stehen gewaltige Investitionen an - vom Schwimmbad, über die Schulen bis hin zu einer Tieferlegung der S-Bahn. Derzeit verfügt die Isartalgemeinde über Rücklagen in Höhe von 87 Millionen Euro und die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln. Doch das Geld reicht nicht für alles. Deshalb sind sich bei der Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidaten alle einig, dass nicht alles auf einmal realisiert werden kann, wie Reinhard Vennekold (WIP) sagte. Das Stichwort des Abends lautet: Prioritäten setzen. "Neue Schulden machen, geht eigentlich gar nicht", sagt FDP-Bürgermeisterkandidat Michael Reich. "Von Schulden sind wir ganz weit entfernt", äußert sich Christine Eisenmann (CSU). Wenn in die Zukunft der Kinder investiert werde, sagt SPD-Bewerber Michael Schönlein, könne auch ein Kredit aufgenommen werden, aber das sei derzeit nicht notwendig. Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) erklärt: "Es ist keinerlei Verschuldung in Sicht." müh

Er plädiert für eine Sanierung des alten Bades.

Von großem Interesse für die Zuhörer waren auch die verschiedenen Überlegungen der Kandidaten zur Nutzung des Bahnhofareals. Schönlein (SPD) wartete dabei mit dem Vorschlag auf, das Gelände mit Bahnhofgebäude, Herzoghausfläche und der Schäferwiese über der Tiefgarage einheitlich zu überplanen, was auch Eisenmann eine gute Idee nannte. "Was reinkommt, regelt der Markt", sagte Reich, er selbst plädiert für ein Geschäftshaus und seniorengerechtes Wohnen, während Eisenmann dort Vereinsräume, Begegnungscafé und Einzelhandel sehen möchte. Von Geschäftshaus, Läden, Arztpraxen, Büros, Räumen für die Volkshoch- und Musikschule und einer kulturellen Nutzung des Bahnhofsgebäudes träumt die Bürgermeisterin. Eine Überplanung der Tiefgarage lehnt Vennekold ab, auf der Herzoghausfläche will er Platz für altersgerechtes und betreutes Wohnen schaffen, dazu Einkaufsmöglichkeiten. Nicht erst auf die Tieferlegung der S-Bahn warten, will Schönlein. Man solle jetzt anfangen, "sonst sind die restlichen Einzelhändler weg".