Fragen an die Kandidaten

Kommunalwahl in Pullach

Zur Kommunalwahl im März laden die Agenda 21 in Pullach und die Süddeutsche Zeitung für Mittwoch, 5. Februar, zu einer Podiumsdiskussion mit den örtlichen Bürgermeisterkandidaten ein. Im großen Saal des Bürgerhauses Pullach treffen um 19.30 Uhr Amtsinhaberin Susanna Tausendfreund (Grüne) und ihre Herausforderer Christine Eisenmann (CSU), Michael Reich (FDP), Michael Schönlein (SPD) und Reinhard Vennekold (WIP) aufeinander. Moderiert wird die Diskussion, bei der auch die Zuhörer Gelegenheit haben, Fragen an die Kandidaten zu stellen, von SZ-Redakteur Lars Brunckhorst. Kostenlose Einlasskarten sind von sofort an im Bürgerhaus erhältlich.