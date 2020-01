Der Ortsverband Ottobrunn-Neubiberg der ÖDP ist unerwartet in eine schwierige Lage geraten: Die Ottobrunner Grünen haben kurzfristig den bisherigen Listenverbund mit den Öko-Demokraten aufgekündigt und eine eigene Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl am 15. März aufgestellt. Dadurch gilt die ÖDP, die im vergangenen Jahr mit dem von ihr mitinitiierten Volksbegehren "Rettet die Bienen" für Aufsehen gesorgt hat, nun als neu kandidierende Partei - und braucht demnach die Unterstützung von mindestens 190 wahlberechtigten Ottobrunnern. Diese müssten sich bis Montag, 3. Februar, um 12 Uhr in eine Unterstützerliste im Rathaus eintragen. Nur für den Fall, dass sich jene 190 Unterstützer finden, bekommt die ÖDP ihren Platz auf dem Wahlzettel. Der Partei gehe es mit ihrem Engagement auch darum, "die bisherige breitere ökologische Vielfalt im Gemeinderat" anzubieten, wie es in einer Pressemitteilung des Ortsverbandes heißt. Die ÖDP weist zudem darauf hin, dass die Unterstützung ihrer Zulassung zur Wahl nichts mit der jeweiligen Entscheidung der Bürger am Wahltag zu tun habe.

Die Unterstützerunterschriften können im Raum 105/6, des Rathauses montags bis mittwochs von 7.30 bis 12 Uhr und 12.45 bis 16.30 Uhr geleistet werden, donnerstags von 7.30 bis 12 Uhr und 12.45 bis 18 Uhr, freitags von 7.30 bis 12 Uhr.