Viel verändert hat sich nicht im Oberschleißheimer Gemeinderat. Die vier großen Gruppierungen haben nur Reihenfolge in der Stimmenanzahl und zwei Sitze getauscht, ansonsten sind die Blöcke schier festgewachsen. An Stimmen zugelegt haben nur Grüne und FDP. Die Grünen sind zwar mit plus 6,7 Prozentpunkten gegenüber der Wahl 2014 der glasklare Sieger an den Urnen. Aber gebracht hat ihnen das nur einen Sitz mehr auf jetzt fünf, weil sie um 49 Stimmen hinter den FW blieben, die sechs Sitze erhalten. Eine Differenz von 0,2 Prozent in den Wählerstimmen wurde da in einen Unterschied von 16,7 Prozent der Mandate übersetzt.

Für die CSU ergab die Schlussrechnung die bizarre Situation, dass sie seit 1984 zum sechsten Mal in Folge in Oberschleißheim verloren hat - und damit jetzt stärkste Kraft im Gemeinderat ist. Die SPD, Platzhirsch seit 2002, ist hinter die CSU zurückgefallen. Jetzt nivellieren sich vier annähernd gleichstarke Blöcke.

Der Gemeinderat wird jedenfalls deutlich männlicher. Alle sechs neugewählten Räte sind Männer. Das verändert die Relation Männer zu Frauen von jetzt 13 zu 11 auf 15 zu 9.