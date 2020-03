Detailansicht öffnen Der amtierende Bürgermeister Christian Kuchlbauer (Freie Wähler, links) gratuliert seinem Nachfolger Markus Böck (CSU), dem Sieger der Stichwahl, vor dem Rathaus in Oberschleißheim. (Foto: Sebastian Gabriel)

Noch vor einem halben Jahr wollte die Oberschleißheimer CSU sich nicht mit einem eigenen Kandidaten an der Bürgermeisterwahl beteiligen - jetzt stellt sie ihn. Einigermaßen sensationell ist Amtsinhaber Christian Kuchlbauer (FW) nach sechs Jahren abgewählt worden. Neuer Bürgermeister wird zum 1. Mai Markus Böck (CSU), der sich in der Stichwahl mit 54,1 Prozent und 2703 Stimmen gegen Kuchlbauer (45,9 Prozent, 2294 Stimmen) klar durchsetzte.

In einer ersten Reaktion nannte Böck das Ergebnis "unglaublich". Die Feier begann gleich nach der Veröffentlichung des Ergebnisses mit Mutter und Lebenspartnerin Elke Hagl, das CSU-Wahlkampfteam, Freunde und Verwandte feierten per Videoschaltung mit. Böck hatte sein Stimmergebnis gegenüber der ersten Wahl unter fünf Bewerbern um zusätzlich 1508 Stimmen weit mehr als verdoppelt, Kuchlbauer konnte nur um 849 Stimmen zulegen. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei beachtlichen 61,5 Prozent, vor zwei Wochen betrug sie 60,6 Prozent.

"Es ist so", kommentierte Kuchlbauer seine Abwahl, "mein Leben wird jetzt wieder entspannter." Angesichts der momentanen Ausnahmesituation und den darauf folgenden wirtschaftlich wohl schweren Zeiten "beneid' ich ihn jetzt nicht", sagte er über seinen Nachfolger. "Die Lage wird jetzt schwer." Böck sagte, das Ergebnis vom 15. März sei "ein Zeichen" für den Amtswechsel gewesen. Die Wahlempfehlungen von SPD und FDP seien für ihn "schon sehr wichtig" gewesen. Kuchlbauer führt sein Ergebnis insbesondere auf die Attacken der SPD zurück. "Die Schlechtmacherei der SPD hat der SPD geschadet", sagte er mit Blick auf den Gemeinderat, in dem die SPD als einzige Gruppierung Sitze verloren hatte. "Aber die Leut' haben gesagt: Irgendwas wird schon dran sein."

Bis 30. April ist Kuchlbauer weiter im Amt, dann kehrt er in seinen vorigen Beruf bei einer Versicherung zurück. "Penny und das Neubaugebiet Mittenheim kommen auch ohne mich", sagte er, das sei auf die Gleise gestellt. Jetzt habe er wieder mehr Zeit für seine Vereinstätigkeiten. Ob er sein Gemeinderatsmandat antreten wird, wollte Kuchlbauer noch nicht sagen. Er war vor sechs Jahren ebenso als Quereinsteiger ohne Gemeinderatserfahrung gestartet wie jetzt sein Nachfolger. Im Laufe seiner Amtszeit hatte er außer seinen Freien Wählern alle politischen Gruppierungen - CSU, SPD, Grüne und FDP - zu Gegnern gemacht. Entzündet hatte sich die allseitige Ablehnung und fortdauernde Kritik an Stil und Einsatz des Bürgermeisters und diversen Pannen. Alle vier Parteien stellten denn auch Gegenkandidaten, unter denen sich Böck einigermaßen überraschend durchgesetzt hatte.

Die CSU hatte den 43-jährigen Polizeibeamten aus dem Nachbarort Hackermoos erst auf massiven Druck aus dem Kreisvorstand in einer nachgeschobenen Nominierung aus dem Hut gezaubert. In der Stichwahl unterstützten ihn SPD und FDP. Die CSU hatte zuletzt von 1978 bis 1996 in dem mittlerweile verstorbenen Bürgermeister Hermann Schmid den Rathauschef gestellt, es folgten 18 Jahre mit Bürgermeisterin Elisabeth Ziegler (SPD). In der Stichwahl 2014 hatte sich Kuchlbauer mit 51,8 Prozent der Stimmen hauchdünn gegen SPD-Kandidat Florian Spirkl durchgesetzt.