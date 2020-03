Als Bürgermeister Christian Kuchlbauer (Freie Wähler) kürzlich einen Etatentwurf vorlegte, in dem fälschlicherweise 6,2 Millionen Euro Einnahmen angesetzt waren, da relativierte er das später im Oberschleißheimer Gemeinderat mit dem Hinweis, beim Ausgeben des Geldes im Jahreslauf wär's dann schon aufgefallen. Als die Gemeinde bei der Prüfung als "fahrradfreundliche Kommune" schlicht durchfiel, weil nicht ausreichend Anstrengungen unternommen worden waren, da bilanzierte der Bürgermeister dies als Erfolg; nun wisse man, woran man arbeiten müsse.

So gesehen wundert es nicht, dass Kuchlbauer wohl fast jedes Wahlergebnis am vorvergangenen Sonntag als Erfolg gewertet hätte. 29,1 Prozent Zustimmung erreichte er als amtierender Bürgermeister. Da räumte er immerhin ein, dass ihm "eine Drei als erste Zahl" sympathischer gewesen wäre. Aber sonst alles gut, bei fünf Kandidaten verteile sich die Stimmenzahl eben. Allerdings musste man kein diplomierter Ingenieur wie Gegenkandidat Casimir Katz (FDP) sein, um dessen Lesart nachvollziehen zu können: 29,1 Prozent bedeute, "dass über 70 Prozent gegen den amtierenden Bürgermeister gestimmt haben", so Katz.

Detailansicht öffnen Christian Kuchlbauer von den Freien Wählern. (Foto: Privat)

Schafft es Herausforderer Markus Böck (CSU) in der anstehenden Stichwahl am 29. März nun, diese ablehnende Front für sich zu nutzen? Oder wählen Anhänger von SPD, FDP und Grünen im Zweifel dann doch lieber den Kandidaten der Freien Wähler als ausgerechnet CSU? Die SPD hat bereits einen bemerkenswerten ersten Schritt getan und CSU-Mann Böck als geeigneten Kandidaten empfohlen. Bemerkenswert ist das insofern, weil bei vertauschten Rollen vor sechs Jahren die ausgeschiedene CSU ihre Wahlempfehlung in der Stichwahl pro Kuchlbauer abgab - und damit gegen den damaligen SPD-Kandidaten Florian Spirkl. So wie nach anfänglicher Solidarität die CSU im Gemeinderat aber mittlerweile mit Kuchlbauer hadert, hat sie den Schritt wohl längst bereut.

Die Grünen, die 2014 in der Stichwahl den SPD-Bewerber unterstützten, bleiben nun neutral. Amtsinhaber Kuchlbauer, mit dem sie genau so unzufrieden sind wie SPD, CSU und FDP, können sie nicht empfehlen; den CSU-Herausforderer wollen sie nicht stützen. Angesichts der Empfehlung der SPD und der klaren Aussagen der FDP pro Böck wittern die Grünen eine schwarz-rot-gelbe Allianz, bei der man grüne Themen zu wenig aufgehoben sehe.

Dass bei einem Wahlsieg Böcks der Zweite Bürgermeister ein Roter würde, dürfte jedenfalls keine allzu gewagte Spekulation sein, das ist der übliche Preis für derartige Wahlallianzen. Kuchlbauer hatte vor sechs Jahren die CSU zum gleichen Tarif auf seine Seite gezogen, Stellvertreterin wurde dann Angelika Kühlewein (CSU). Zwar ist Böck am Wahlsonntag nur mit 58 Stimmen Vorsprung auf SPD-Bewerber Harald Müller in die Stichwahl eingezogen - aber alleine, dass er sich in den Wahlkampftagen zum ernsthaften Bewerber entwickelt hatte, war schon verblüffend nach dem Debakel zum Start. Die CSU hatte ja bereits ihre Nominierungsversammlung abgehalten und dabei formal fixiert, keinen Bürgermeisterkandidaten zu stellen. Auf mutmaßlich unsanften Druck aus dem Kreisvorstand wurde das revidiert und in einer nachgeschobenen Nominierung Böck aus dem Hut gezaubert. Für manch einen ist es ein absoluter Treppenwitz, dass die CSU ihr Hochgefühl vom Wahlsonntag nun ausschließlich Kandidaten verdankt, die sie bei der ersten Nominierungsrunde noch gar nicht dabei haben wollte: Bürgermeisterkandidat Böck und die beiden Neulinge, die in den Gemeinderat gewählt wurden, Christian Ampenberger und Stefan Hagl, waren zunächst nicht nominiert.

Detailansicht öffnen CSU-Kandidat Markus Böck. (Foto: Privat)

Für die Wahlentscheidung am 29. März werden die Oberschleißheimer ganz wesentlich von ihren Eindrücken der vergangenen sechs Jahre und dem Wahlkampf bis 15. März zehren müssen. Ein normaler Wahlkampf findet in Corona-Zeiten nicht statt. "Ein freundlicher persönlicher Gruß und auch ein Händeschütteln gehören in normalen Zeiten einfach dazu", bedauert Böck die Einschränkungen. Seine Wahlwerbung werde sich nun "rein auf Plakatierung, Zeitungsanzeigen, Verteilung von Flyern in Briefkästen und online und in den sozialen Medien abspielen".

Kuchlbauer verweist darauf, nicht nur in der Wahl der Mittel limitiert zu sein. Er müsse sich im Amt "mit aller Kraft für das Wohl der Bevölkerung einsetzen", betont er, Wahlkampf sei für ihn "in diesen Krisenzeiten fast nebensächlich". Seine FW bestreite die Aktivitäten gerade, Anzeigen würden geschaltet, Plakate neu beklebt, "für mehr bleibt mir momentan kaum Zeit". Noch am Wahlabend hatte Kuchlbauer mit digitalen Posts gleich ein für ihn zentrales Thema der Wahlentscheidung vorgegeben: Jetzt stehe mit ihm ein alteingesessener Schleißheimer gegen einen Auswärtigen; Markus Böck lebt im Nachbarort Hackermoos.