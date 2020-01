Oberhaching ist eine junge Gemeinde. Von den 13 657 Einwohnern sind 41 Prozent unter 40 Jahre sowie 22,6 Prozent zwischen 18 und 40. Im Gemeinderat allerdings spiegelt sich diese Altersstruktur nicht wider. Viele Mitglieder haben hier die 50 bereits überschritten. Eine Gruppe junger Leute will das nun ändern. Sieben mögliche Kandidaten, alle zwischen 19 und 32 Jahre, im Durchschnitt 23, haben sich zusammengetan, um als "Junges Oberhaching" bei der Kommunalwahl anzutreten. Damit ihre Liste für den Gemeinderat am 15. März in den Wahllokalen angekreuzt werden kann, benötigen sie bis Montag insgesamt 180 Unterschriften von Oberhachinger Bürgern.

"Wir sind zahlenmäßig einfach unterrepräsentiert und wollen jungen Menschen eine Stimme geben", sagt Korbinian Burlefinger. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern hat er sich relativ spät entschlossen, eine eigene Liste aufzustellen, erst zum Jahreswechsel seien sie durch Gespräche im Freundeskreis auf die Idee bekommen, selbst zu kandidieren, auch weil sie feststellen, dass die Jugend sich sehr wohl für Politik interessiere, Themen wie Mobilität, günstiger Wohnraum und Klimaschutz durchaus auf Partys diskutiert werde. "Wir sind keine Meckerer", sagt Burlefinger, und sie wollten auch nicht den ganzen Ort umbauen, ergänzt der an Nummer eins der Liste gesetzte Sebastian Meindl.

Vieles in Oberhaching laufe schon ganz gut, sind sich die Mitglieder der jungen Wählergruppe einig. Als klimafreundliche Gemeinde gehe das schon in die richtige Richtung, so Burlefinger, aber die Jugend wolle eben mitwirken, vor allem wenn es um ihre Belange gehe. Nach der Lektüre der Gemeindeordnung haben sie in der doch recht knappen Zeit ihr Wahlprogramm geschrieben, mit dem sie "in allen Bereichen jugendbetonte Akzente" setzen wollen. Dazu zählen bedarfsgerechte Busse außerhalb der Hauptverkehrszeiten und Taktverstärker bei der S-Bahn, mehr Blühstreifen und Gewerbegebiete ohne intensiven Flächenverbrauch.

Ein Hallenbad am Schulcampus

Ein großes Thema ist der geplante Schulcampus, den die Jungen unbedingt am Deisenhofener Bahnhof sehen, und zwar am besten mit Hallenbad. "Klar ist das teuer", sagt Meidl, "aber wir haben ja dann sechs Schulen in Oberhaching, da kann man eine solche Vision durchaus mal diskutieren", findet er. Auch würden sie das Areal um den Campus zu einem "jungen Viertel" mit kleinen Appartements für Azubis, Studenten und Singles entwickeln. Die Verkehrsproblematik wie andere sehen sie da nicht. "Es gibt viele junge Leute, die gar kein Auto haben", sagt Meindl. Und Jonas Möltgen ist der Ansicht, dass man einfach nicht so viele Parkplätze bauen dürfe.

Politisch interessiert sind die sieben schon länger, drei von ihnen in der Jungen Union, einer bei den Jungen Liberalen, die anderen parteifrei. "Wir sind überparteilich", betont Burlefinger. Sie hätten auch viele andere junge Oberhachinger angesprochen, einige wollten zwar mitarbeiten, waren aber noch nicht bereit, zu kandidieren. Vor allem bedauern sie es, in Viktoria Zellner nur eine Frau auf der Liste zu haben.

Die Unterschriftenlisten für die Wahlteilnahme liegen bis 3. Februar, 12 Uhr, im Bürgerbüro im Rathaus aus. Auch am Samstagvormittag ist geöffnet.