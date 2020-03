Auch in Oberhaching hat die SPD verloren, dafür haben die Grünen gewonnen. Ansonsten wird sich nicht viel ändern im neuen Gemeinderat. Die CSU wird wie gewohnt mit zehn Vertretern in dem Gremium sitzen, in nahezu gleicher Besetzung wie in den vergangenen sechs Jahren. Lediglich für die nicht mehr angetretenen Sigrid Diehl gibt es Ersatz. Mit Johann Schelle ist das aber auch ein alter Bekannter, der nach vorne gehäufelt wurde.

Auch bei der von fünf auf drei Plätze zusammengeschrumpften SPD haben vorne platzierte junge Leute bei den Wählern nicht genügend Anklang gefunden. Neben Bürgermeisterkandidatin und Fraktionssprecherin Margit Markl haben es nur der 74-jährige Leopold Reiter und der 77-Jährige Erwin Knapek, einst Bürgermeister in Unterhaching, erneut in das Gremium geschafft. Wesentlich verjüngt und noch dazu verstärkt haben sich hingegen die Grünen. Statt bislang zwei sind nun sechs Vertreter der Partei im Gemeinderat. Wiedergewählt wurde Claus Kratzer, für die neue Generation stehen Nina Hartmann, Valentina Eckl, Anja Reder, Sabine Hillbrand und der erst 21 Jahre alte Kevin Terzi. WGO (drei Sitze) und Freie Bürger (ein Sitz) blieben gleichstark. Die FDP, die einen sehr intensive Wahlkampf betrieben hat, um den Wiedereinzug in den Gemeinderat zu schaffen, schickt mit Claudia Schmidt-Utzmann ebenfalls eine Vertreterin.