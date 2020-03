Die SPD verzichtete in Kirchheim nicht nur auf einen eigenen Kandidaten - sie sprach sogar eine Wahlempfehlung für den CSU-Bürgermeister Maximilian Böltl aus. Dafür trat dieser nicht auf der CSU-Liste an. Doch während Maximilian Böltl sein Ergebnis von der vergangenen Wahl um 20 Prozentpunkte verbesserte, verlor die SPD dramatisch. Statt 30 erhielten sie nur noch 18,5 Prozent der Stimmen und statt sieben sitzen künftig bloß noch vier Vertreter der SPD im Gemeinderat.

Trotzdem erhielt die meisten Stimmen ein Sozialdemokrat: 4701 Menschen wählten Stephan Keck. Bei der Kommunalwahl 2014 war er noch gegen Böltl angetreten. Damals unterlag er in der Stichwahl nur knapp. War es ein Fehler, dass er nicht noch einmal kandidierte? "Politisch ja, privat nein", antwortet Stephan Keck auf diese Frage. Klar sei es ein Manko gewesen, dass die SPD ohne eigenen Kandidaten ins Rennen ging. "Aber meine eigene Lebensplanung sah anders aus." Stephan Keck ist 55 Jahre alt, er ist für die SPD zwei Mal als Bürgermeisterkandidat angetreten, sitzt seit 18 Jahren im Gemeinderat und ist Aufsichtsratsvorsitzender der GmbH, die 2024 die Landesgartenschau in Kirchheim organisiert. Auch wenn er all diese Ämter gerne bekleide, sagt er, "es kann nicht sein, dass in Kirchheim in der SPD immer alles auf den Keck hinausläuft". Gleichzeitig fand die SPD niemand anderen - trotz intensiver Suche, wie Keck betont.

Dass die SPD letztlich Böltl unterstützte, hatte neben dem Personalmangel zwei Gründe: "Wenn der Bürgermeister einen vernünftigen Job macht, ist mir die Partei egal." Und zum anderen erhoffte sich die SPD, eine absolute Mehrheit der CSU im Gemeinderat zu verhindern, wenn Böltl nicht auf deren Liste steht. Dieser Plan ging nicht wirklich auf. Zwar sitzen dort künftig nur noch neun statt zehn CSUler. Doch gleichzeitig ziehen drei Kandidaten der JU-nahen Liste "Generation Zukunft" ein.