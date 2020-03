Die Grünen sind die großen Gewinner der Gemeinderatswahl in Ismaning. Sie haben ihr Ergebnis verdoppeln können und stellen in der neuen Amtsperiode vier Vertreter. Alle anderen Parteien und Gruppierungen haben durch die Bank verloren, SPD, CSU und Freie Wähler haben jeweils ein Minus von einem Sitz. FDP-Mann Raphael Karlisch zieht neu in den Gemeinderat ein. Die SPD-Fraktion des mit Zwei-Drittel-Mehrheit im Amt bestätigten Bürgermeisters Alexander Greulich bleibt stärkste Fraktion im Ismaninger Gemeinderat.

Erwartungsgemäß groß ist die Freude bei den Grünen: "Wir haben schon virtuell angestoßen", sagt Gemeinderätin Silke Levermann gut gelaunt. Für ihre künftige Fraktion sei es sehr positiv, dass man in Christina Risinger und Georg Everwand über zwei "ausgewiesene Fachleute" in Sachen Bauen und Ökologie verfüge. Die Grünen hätten sich zudem verjüngt und neue Leute in die Kommunalpolitik gebracht, was bei den anderen Parteien und Gruppierungen nicht wirklich der Fall sei, in denen die Arrivierten wiedergewählt worden seien -, außer bei den Freien Wählern, wo mit Herbert Baur und Sepp Steinkohl zwei Neulinge in das Gremium einziehen.