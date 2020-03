Alles, was in diesen Tagen überhaupt möglich ist, soll mobilisiert werden für das große Ziel. Denn Pauline Miller wittert ihre Chance, auch wenn diese auf den ersten Blick eher klein erscheint: 33,4 Prozent der Stimmen hat die Kandidatin der ÜWG-Freien Wähler/Bürgerforum bei der Hohenbrunner Bürgermeisterwahl im ersten Versuch bekommen und sich damit für die Stichwahl qualifiziert. Nun will sie an diesem Sonntag den Rückstand auf Amtsinhaber Stefan Straßmair (CSU), der in der ersten Runde 47,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte, in einen Sieg umwandeln und den Bürgermeister nach 14 Jahren im Amt ablösen. "Ich weiß, dass es eine schwierige Zeit ist und viele Menschen derzeit andere Sorgen haben als eine solche Wahl", sagt die Herausforderin. "Aber man darf auch nicht vergessen, dass es hier um eine Entscheidung für die nächsten sechs Jahre geht."

Der Wahlkampf in diesen letzten womöglich entscheidenden Tagen spiele sich in erster Linie im Internet ab, sagt Miller. "Ich finde es schade, dass sich Kommunikation auf die sozialen Medien beschränkt, die interessantesten Kontakte sind immer noch die persönlichen." Und so hofft sie, dass die Wahlbeteiligung trotz der Tatsache, dass nur via Briefwahl abgestimmt werden kann, genauso hoch ist wie am 15. März, als 62,2 Prozent der Hohenbrunner Wähler ihr Votum abgaben.

Detailansicht öffnen Stefan Straßmair. (Foto: Claus Schunk)

Auf eine rege Beteiligung hofft auch der Amtsinhaber. "Die größte Gefahr sehe ich darin, dass die Leute meinen, sie müssen nicht wählen, weil die Wahl sowieso entschieden ist", sagt Straßmair. "Es geht bei null los, das Ergebnis kann sich in alle Richtungen drehen." Die 47 Prozent seien "supertoll", so der Bürgermeister, deshalb spüre er für den zweiten Wahlgang "viel Rückenwind". Und auch die Unterstützung von außen sei ermutigend, so Straßmair. Auf seiner Facebook-Seite ist nicht nur ein Video zu sehen, in dem Landtagspräsidentin Ilse Aigner eine Wahlempfehlung für ihn ausspricht, auch die CSU-Bürgermeister der Nachbarorte stärken dem Hohenbrunner Kollegen den Rücken. "Ich erfahre Unterstützung auch über Parteigrenzen hinaus", sagt Straßmair, will die Namen seiner Gönner jedoch vertraulich behandeln.

Beim Wahlkampf sind auch dem Amtsinhaber die Hände gebunden. Er sei durch das Coronavirus derzeit voll ausgelastet: "Wir haben einen Krisenstab gebildet, in der Verwaltung arbeiten wir in Schichten, am 17. März haben wir unsere Teststation gemeinsam mit Putzbrunn und Grasbrunn in Betrieb genommen", sagt Straßmair, der in einem eigens für YouTube produzierten Video den Zusammenhalt in der Gemeinde beschwört. Miller unterstellt ihm, mit derlei Aussagen die aktuelle Situation zu instrumentalisieren: "Sicherlich müssen wir in dieser Krise zusammenhalten. Das alleine reicht aber nicht aus." Die Bundes- und Landesregierung gebe ohnehin klare Vorgaben für das Verhalten der Menschen. "Diese müssen wir hier vor Ort mit aller Konsequenz einhalten und umsetzen", so Miller. "Das Thema für entsprechende Wahlkampfaussagen zu missbrauchen, halte ich nicht für hilfreich, sondern empfinde ich als populistisch."

Detailansicht öffnen Pauline Miller. (Foto: Claus Schunk)

Auch Unterstützer Millers haben kurze Videos gedreht und auf ihrer Facebook-Seite gepostet. Darunter einige Mitglieder der Grünen Hohenbrunn, die eine klare Wahlempfehlung für die Kandidatin der Freien Wähler abgegeben haben. Im Gegensatz zum SPD-Ortsverein, der sich seinerseits für Straßmair ausgesprochen hat. "Wir haben sehr konstruktive, sehr ehrliche Gespräche miteinander geführt", sagt Miller über ihre Kooperation mit den Grünen. Man habe viele gemeinsame Themen wie die Klimapolitik oder größere Transparenz. Das unterstreicht Martina Kreder-Strugalla, Vorstandsmitglied des Grünen-Ortsverbandes: "Auch mit Frau Miller gibt es nicht nur Gemeinsamkeiten, aber definitiv mehr als mit Doktor Straßmair." Aus dem Umfeld der Grünen war zu hören, Straßmair habe versucht, sich deren Unterstützung zu sichern und dafür das Amt des Zweiten Bürgermeisters versprochen. Kreder-Strugalla will das weder bestätigen noch dementieren. "Zumindest so viel kann ich sagen: Eine konstruktive Zusammenarbeit für die nächsten Jahre hat uns Herr Straßmair jedenfalls nicht angeboten." Der Amtsinhaber ist ungehalten: "Vor der Entscheidung der Grünen habe ich sehr wohl meine Zusammenarbeit angeboten." Zudem, so Straßmair, gehöre es sich nicht, Inhalte von informellen Gesprächen öffentlich zu machen.