Die SPD-Kandidatin fürs Bürgermeisteramt in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Mindy Konwitschny, kann in der Stichwahl am kommenden Sonntag auf die Unterstützung der Unabhängigen Bürger (UB) setzen. Diese sprechen sich laut ihrer Vorsitzenden Sabine Theiner "klar" für Konwitschny aus, um mit dieser als Bürgermeisterin notwendige Veränderungen in der Gemeinde herbeizuführen. Den Kurs mit der SPD hätten viele Mitglieder gewünscht, wie eine Befragung gezeigt habe. Theiner sagt, eine derart deutliche Positionierung sei für die Unabhängigen nicht selbstverständlich, weil viele doch die Unabhängigkeit sehr wörtlich nähmen. Doch gerade jetzt, in einem schwierigen Wahlkampf mit eingeschränkten Möglichkeiten, die Bürger zu erreichen, sei ein eindeutiges Signal wichtig. Gegenkandidat Roland Spingler stehe mit seiner CSU dafür, die bisherige Linie weiterführen zu wollen. Die Gemeinde brauche aber mehr überparteiliche Zusammenarbeit und ein rechtzeitiges Einbinden der Bürger. Vor den UB hatten sich bereits die Grünen für eine SPD-Bürgermeisterin Konwitschny ausgesprochen.