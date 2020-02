Obwohl die Gemeinde eine Hochburg ihrer SPD ist, kann Bürgermeisterin Gabriele Müller der Kommunalwahl nicht entspannt entgegenblicken. Das liegt an der Zahl ihrer Gegner - und am erfrischenden Auftreten des CSU-Kandidaten Andreas Bukowski

Wenn der allzeit geschäftige Alois Rath losrennt, um Stühle zu organisieren, damit auch der letzte einen Platz bekommt, dann ist für den Geschäftsführer der Haarer CSU und die Seinen die Welt in Ordnung. Letztens kamen nach Zählung der CSU mehr als 200 Gäste zu deren Neujahrsempfang und die Partei wähnte sich in der Mitte der Bürgerschaft angekommen. Ihr Bürgermeisterkandidat Andreas Bukowski, ein Quereinsteiger in die Haarer Politik, mobilisiert Menschen. Er weckt Neugier. Bei der SPD verfolgt man das mit gemischten Gefühlen. Was ist da los, fragen sich die Sozialdemokraten. Schließlich sind sie der Platzhirsch und sehen sich mit einer erfolgreichen Bürgermeisterin doch gut aufgestellt.

Ihre große Herausforderung haben die Roten in Haar mit Gabriele Müller eigentlich schon vor sechs Jahren bewältigt, als diese nach einer 22 Jahre währenden Ära unter dem SPD-Bürgermeister Helmut Dworzak als dessen Wunschnachfolgerin das Rennen gegen den von der CSU aufgestellten Thomas Reichel machte. Die CSU hatte nach Dworzaks Rückzug die Chance gewittert, das Rathaus zu erobern. Müller wehrte das ab. Nach sechs Jahren, in denen sie meist mit den Grünen die Ortspolitik prägte, geht Müller diesmal aber nicht gelassener in die Wahl.

‹ › Gabriele Müller, SPD Alter: 60 Jahre, wohnt seit 1991 in Haar Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder Beruf: Sonderpädagogin, Erste Bürgermeisterin Hobbys: Lesen, Stricken, Im-Liegestuhl-Liegen Bild: Claus Schunk

‹ › Andreas Bukowski, CSU Alter: 40 Jahre, wohnt seit 2015 in Haar Familienstand: fest verbandelt Beruf: Geschäftsführer Hobbys: Engagement im Gewerbeverband Haar-Trudering und im Lions Club München Keferloh Bild: Claus Schunk

‹ › Ulrich Leiner, Grüne Alter: 61 Jahre, wohnt seit 1994 in Haar Familienstand: seit 33 Jahren mit Partnerin zusammen Beruf: Promovierter Naturwissenschaftler, Mathematik und Informatik Hobbys: Joggen, Spazierengehen, Bergsteigen, Garten Bild: Angelika Bardehle

‹ › Peter Siemsen, FDP Alter: 49 Jahre, wohnt seit 2011 in Haar Familienstand: Verheiratet, ein Sohn Beruf: Promovierter Naturwissenschaftler, Schwerpunkte Materialwissenschaften und Nanotechnologie Hobbys: Altertumsgeschichte, Politik, Wandern Bild: Claus Schunk Wird geladen ...

Ihre besondere Brisanz zieht die Wahl am 15. März in Haar aus dem neuen CSU-Mann, aber auch daraus, dass Müller mit Ulrich Leiner von den Grünen und Peter Siemsen von der FDP zwei weitere Herausforderer gegenüber stehen. Müller und die SPD zeigen sich in dieser Situation selbstbewusst. Die Bürger wüssten, wie die SPD in der Gemeinde im Sozialen, Kulturellen und in der Ortsentwicklung Maßstäbe gesetzt habe, sagt Müller. Sie verweist auf ihre Vita und ihre Arbeit. "Mich kennen die Haarer", sagt die 60-Jährige. Sie führt seit sechs Jahren das Rathaus, war davor Zweite Bürgermeisterin. In den Gemeinderat zog sie 2000 als Nachrückerin ein. Sie habe als junge Mutter einen Kindergarten gegründet, sagt sie, sie stehe Vereinen vor und sei im Ort verwurzelt. "Die Haarer wissen, wer ich bin, was ich entscheide und wie ich auch entscheide."

Im Vergleich dazu ist Bukowski ein Unbekannter, der die ihm zukommende Aufmerksamkeit genießt. "Es ist Interesse da", sagt er. Und: "Die Leute merken, dass wir auch frische Ideen haben." Von außen zu kommen, müsse kein Nachteil sein. Zum Vorteil gereicht dem 40-jährigen Deutschland-Geschäftsführer einer Biokosmetik-Firma jedenfalls sein von vielen als angenehm empfundenes Auftreten. Das ist immer wieder zu hören. Er ist stets adrett gekleidet, zeigt meist ein gewinnendes Lächeln und ist für die Menschen ansprechbar. Er weicht keiner Debatte aus. Erst 2015 zog er nach Haar und stieß dort zur CSU. Er besuchte als Gast Gemeinderatssitzungen und fuchste sich in Themen hinein. Aufsehen erregte er zuerst, als er mit Anhängern in der CSU-Parteizeitung "Haarer" Themen setzte und auch ungewöhnliche Thesen vertrat. Bereits vor einem Jahr lieferte er sich mit dem SPD-Ortsvorsitzenden Peter König einen Schlagabtausch, weil er die Haarer Verhältnisse mit Hongkong verglich und die Meinung vertrat, die rege Bautätigkeit entlaste nicht den Wohnungsmarkt, verschandle aber Haar. König findet seitdem: "Mit dem Bukowski kann man vernünftig streiten. Er sei sogar sympathisch, sagt er. Aber: "Er hat ein bisschen komische Ansichten."

Auf jeden Fall fordert der Seiteneinsteiger in Haar eine SPD heraus, die für sich seit Jahrzehnten den Anspruch erhebt, den Ort zu prägen und zu einer Muster-Kommune geformt zu haben, wofür etwa die frühere Münchner Stadtbaurätin Christiane Thalgott oft Lob fand. Tatsächlich gab es in Haar bereits Blühflächen für gefährdete Insekten, als noch wenige davon sprachen. Man verhinderte Großmärkte auf der grünen Wiese und verband Wohnen, Arbeiten und Freizeit in Eglfing in einem Quartier. Die CSU ging da oft mit, und oft legte sie sich quer, wenn SPD und Grüne in den vergangenen sechs Jahren streng auf ihre Linie pochten und etwa für Innenverdichtung kämpften, damit Freiflächen außen unberührt bleiben. Vieles wurde unter Müller so gegen eine CSU durchgesetzt, etwa beim Rahmenplan für die Südseite der B 304 oder bei der Erweiterung der Jagdfeldschule. Und manchmal löste die CSU dabei Irritationen aus wie der Hongkong-Vergleich des Kandidaten Bukowski. So wie zuletzt, als man im Gemeinderat nach einer jahrelangen Planung forderte, der Architekt solle alles verwerfen und an der B 304 ein "Green Building" zeichnen. Kurz vor der Wahl gab das natürlich Streit.

Dabei hat der Wahlkampf bisher gezeigt, dass sich die politische Kultur mit den jetzt antretenden Kandidaten zum Positiven entwickeln könnte. Bukowski steht für eine andere Art der Kommunikation. Der Dualismus zwischen einer um ihre Position bangende SPD und einer um Anerkennung ringenden CSU könnte aufgebrochen werden, wenn Grüne eine größere und die FDP überhaupt wieder eine Rolle im Haarer Rathaus spielen. Grünen-Bürgermeisterkandidat Ulrich Leiner kennt das politische Geschäft. Er ist seit der Parteigründung der Grünen im Jahr 1980 dabei, bekleidete etliche Ämter und gehörte von 1999 bis 2002 dem Haarer Gemeinderat an. Leiner versteht sich als Realo und ausgleichender Charakter, der bestimmt auftritt, wenn es inhaltlich bei Umwelt- und Klimaschutz zur Sache geht. Der Liberale Peter Siemsen gründete erst vor gut einem Jahr die FDP in Haar wieder. Der frühere Kreisrat in Freising gibt sich betont sachorientiert und fordert Fähigkeit zum Kompromiss ein. Politischer Streit ist ihm zuwider. Eigentlich, so sagt Siemsen sogar, müssten die Gewählten nach der Wahl ihr Parteibuch abgeben, damit im Kollegialorgan das Beste für Haar erreicht werde.

Wahl 2014 Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) gewählt mit 55,8 Prozent der Stimmen Gemeinderat (24 Sitze) SPD 10 Sitze CSU 10 Sitze Grüne 3 Sitze FWG 1 Sitz Wahlergebnis SPD 41,7 Prozent CSU 41,2 Prozent Grüne 10,9 Prozent FWG 6,2 Prozent

Ausführliche Programme wurden erarbeitet. Das der Grünen hat alleine 24 Seiten, und auch die CSU und die SPD haben detaillierte Schriften vorgelegt. Die SPD kämpft für einen Zehn-Minuten-Takt der S-Bahn nach München. Die Grünen propagieren den Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf früheren Kiesabbauflächen. Die FDP fordert eine Digitalisierungsoffensive und freies Wlan auf dem Bahnhofsvorplatz. Und CSU-Kandidat Bukowski möchte mehr ergebnisoffene Bürgerbeteiligung, so wie er es in den vergangenen Monaten in Workshops erlebt habe, und wirbt für ein grünes Haar beim Wohnungsbau und bei der Gewerbeentwicklung.

Bürgermeisterin Müller kann manches, was Bukowski propagiert, schwer nachvollziehen. "Ich kann nicht nur das Blaue vom Himmel versprechen", sagt Müller. Die Bürger würden von ihr doch eingebunden, sagt sie. Irgendwann müsse ein Gemeinderat und ein Bürgermeister entscheiden. Sie habe viel bewegt, sagt sie - für Menschen, die eine Wohnung suchten, einen Pflegeplatz oder einen Platz in der Kinderbetreuung. Die Ortsentwicklung komme planvoll voran. Noch in dieser Amtszeit will Müller das in breiter Bürgerbeteiligung erarbeitete Mobilitätskonzept verabschieden. Damit hätte die Gemeinde einen fertigen Plan in der Schublade, wie der Autoverkehr zugunsten von Radfahrern und Fußgängern eingedämmt werden könnte. Die Leibstraße könnte verkehrsberuhigter Geschäftsbereich werden. Müller wäre gerne diejenige im Rathaus, die das umsetzt.

