Gantzer will in Gemeinderat Haar

Die Haarer SPD hat am Donnerstag ihre Gemeinderatsliste für die Kommunalwahl 2020 vorgestellt und einige Zugpferde präsentiert. Mit Apostolos Kotsis kandidiert der populäre Vorsitzende der Griechischen Gemeinde Haar auf Platz sechs. Der langjährige Landtagsabgeordnete Peter Paul Gantzer, 81, steht womöglich vor einer Rückkehr auf die politische Bühne, wenngleich er darauf angewiesen ist, dass die Wähler weit nach unten schauen auf der Liste. Er tritt erstmals an, und das auf Platz 24. Mit Martin Metzger und dessen Tochter Nadine kandidieren bekannte Salmdorfer auf Platz 20 und 21. Alfons Meindl tritt nicht mehr an. Bürgermeisterin Gabriele Müller führt die Liste an, die erstmals wegen der auf mehr als 20 000 Einwohner angewachsenen Bevölkerung 30 Personen umfasst. Nach Fraktionschef Alexander Zill, Zweiter Bürgermeisterin Katharina Dworzak und Thomas Fäth kandidiert die stellvertretende SPD-Vorsitzende Barbara Lösch aussichtsreich auf Platz fünf. Auch Peter Schießl, gut vernetzter Mittelschullehrer und Mann der Bürgermeisterin, darf sich auf Platz acht einen Platz im Gemeinderat ausrechnen. Mit von der Partie sind wieder Traudl Vater, 78, und Horst Wiedemann, 85.

Die Liste der Haarer SPD: 1. Gabriele Müller, 2. Alexander Zill, 3. Katharina Dworzak, 4. Thomas Fäth, 5. Barbara Lösch, 6. Apostolos Kotsis, 7. Manuela Fürnrieder, 8. Peter Schießl, 9. Traudl Vater, 10. Horst Wiedemann, 11. Ingrid Fäth, 12. Carsten Diekmann, 13. Sarah Schottlaender, 14. Wolfgang Hillner, 15. Astrid Herrmann, 16. Georg Obermeier, 17. Claudia Lippert, 18. Peter König, 19. Helga Gruber, 20. Martin Metzger, 21. Nadine Metzger, 22. Christian Zill, 23. Ulrike Holtappel, 24. Peter Paul Gantzer, 25. Monika Malinowski, 26. Peter Ziegler, 27. Eva Genseleiter, 28. Peter Bock, 29. Renate Behrendt, 30. Artur Huber.