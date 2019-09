Bürgermeister Klaus Korneder strebt eine dritte Amtszeit an. Bei einer Aufstellungsversammlung der Grasbrunner SPD im Bürgerhaus Neukeferloh wurde er einstimmig als Bürgermeisterkandidat für die Wahl 2020 nominiert. Korneder sprach in seiner Rede von erfolgreichen zurückliegenden Jahren. Trotz umfangreichem Immobilienerwerb und hohen Investitionen in Straßenbau wie zuletzt beim Kreisel an der Ortseinfahrt Neukeferlohs sei die finanzielle Lage so gut wie nie. Das sei Ergebnis einer vorsichtigen Haushaltsführung. "Die heute für den anstehenden Turnhallenbau und weitere Investitionen notwendigen Mittel von deutlich über zehn Millionen Euro sind nicht vom Himmel gefallen", sagte Korneder. Die geplante Ausweisung von Gewerbeflächen in Keferloh werde künftig einen Beitrag dazu leisten, den Standard zu halten.

Für die kommende Amtszeit kündigte Korneder zudem an, sich dafür einzusetzen, die Kinderbetreuung bedarfsgerecht zu erweitern. Bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums solle der eingeschlagene Weg weiterverfolgt werden. Zu den fünf Wohnungen im Neubau der alten Schule und den geplanten 18 Wohnungen in Harthausen müssten im Gemeindeteil Grasbrunn weitere entstehen. Beim ÖPNV, beim Ausbau von Radwegen und Glasfasernetz wolle er am Ball bleiben.