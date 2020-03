Detailansicht öffnen Es ist entschieden: Dietmar Gruchmann (SPD, rechts) gewinnt gegen Jürgen Ascherl von der CSU. (Foto: Sebastian Gabriel)

Vorschnell wollte sich Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) nicht freuen. Als noch wenige Wahllokale ausstanden, nahm er noch keine Glückwünsche an. "Ich hab' schon mal eine Wahl mit 255 Stimmen verloren", erinnerte er sich an 2008, als er gegen Hannelore Gabor von der CSU nur als Zweiter durchs Ziel kam. Aber diesmal war die Entscheidung klarer. Gegen seinen Herausforderer Jürgen Ascherl von der CSU gewann Gruchmann mit 60,4 Prozent der Stimmen.

Im Garchinger Werner-Heisenberg-Gymnasium herrschte reges Treiben, selbst Direktor Armin Eifertinger war anwesend, um bei Fragen helfen zu können. Wahlleiterin Madlen Groh erklärte, die Wahlhelfer seien diesmal auf 20 Wahllokale aufgeteilt worden, damit genug Platz in den Räumen blieb, um Abstand zu halten. Einige der Helfer hatten sich mit Handschuhen und Mundschutz ausgerüstet. "Ich wollte auf Nummer sicher gehen", erzählt eine von ihnen, denn sie betreue ihre alten Eltern. Bei der ersten Runde der Kommunalwahl war sie zu Hause geblieben, weil eine Kollegin aus der Musikschule Kontakt zu einem Corona-Fall hatte und die Unsicherheit groß war. Doch nachdem sich bei ihr keine Symptome eingestellt hatten und die Kollegin wieder aus der Quarantäne raus ist, wollte sie diesmal mithelfen.

Der Ausgang in Garching zeichnete sich schnell ab. Zweiter Bürgermeister Alfons Kraft von den Bürgern für Garching zog einen Zettel aus der Tasche. "Ich habe das Ergebnis schon vorhergesagt", sagte er und präsentierte seine Berechnungen, wonach er für Bürgermeister Gruchmann 59 Prozent plus einen Amtsbonus von 1,5 bis zwei Prozent berechnet hatte. So kam es dann auch. Der alte Bürgermeister wird auch der neue sein. Gruchmann bedankte sich bei allen, vor allem seiner Stadtverwaltung, dass die Stichwahlen überhaupt durchgeführt werden konnten. "Es war dennoch mehr Belastung als Freude", sagte er. Für Garching, so Gruchmann, bedeute diese Wahlentscheidung Kontinuität, auch für die Verwaltung. Selbst wenn Ascherl gute Voraussetzungen mitgebracht hätte, die Verwaltung zu führen, so hätte es doch einige Zeit in Anspruch genommen, "bis man in dem Apparat drin ist" und auch über die Kontakte verfüge. "Nun müssen wir schauen, dass wir diese Ruhe auch in den Stadtrat übertragen." Die konstituierende Sitzung wird allerdings erst am 12. Mai stattfinden.

Jürgen Ascherl gratulierte Gruchmann und sagte, er habe das Ergebnis 60:40 erwartet. Damit sei er im ersten Versuch "ganz zufrieden". Er bekam nach seiner Niederlage sogar positive Rückmeldungen von seinen Kollegen bei der Polizei, sagte Ascherl. Sie hätten ihm geschrieben, "sie sind froh, dass ich noch dabeibleibe". Auf die Frage, ob beide Parteien im neuen Stadtrat zusammenarbeiten wollten, und es vielleicht einen Zweiten Bürgermeister Ascherl geben wird, antwortete Gruchmann, das entscheide nicht der Bürgermeister, sondern der Stadtrat: "Ich möchte natürlich alle integrieren und keinen ausgrenzen." Es sei an den Parteien, jetzt Gespräche zu führen. Denn Gruchmann muss sich Mehrheiten suchen, seine Partei hat sechs, die CSU sieben Sitze. Insgesamt teilen sich sechs Parteien die 24 Sitze im Stadtrat auf.