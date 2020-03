Nach einer Video-Konferenz haben die Garchinger Grünen entschieden, mit der SPD vor der Stichwahl am Sonntag, 29. März, Gespräche aufzunehmen, um über künftige gemeinsame Ziele zu sprechen. "Wir wollen in erster Linie grüne und soziale Ziele erreichen", sagt der bisherige Fraktionschef im Stadtrat, Hans-Peter Adolf. Das sei nach allgemeiner Auffassung des Ortsverbands mit der CSU nicht zu machen, zumal deren Bürgermeisterkandidat Jürgen Ascherl im Wahlkampf betont hatte, mit ihm gebe es keine Erhöhung der sozialen Bodennutzungsquote.

"Die CSU werden wir definitiv nicht unterstützen", sagte Adolf, mit der SPD wolle man "mal sehen, ob wir auf einen Konsens kommen". Ob die Grünen am Ende SPD-Amtsinhaber Dietmar Gruchmann für die Stichwahl empfehlen, hängt laut Adolf vom Verlauf der Gespräche ab. Die Unabhängigen Garchinger und die Bürger für Garching, deren Bürgermeisterkandidaten im ersten Wahlgang ebenfalls ausgeschieden waren, haben entschieden, keine Empfehlung auszusprechen.

Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) hat nach eigenen Worten bisher wegen der Corona-Krise keinen Kopf für die Stichwahl gehabt. Er betonte, er wolle "keine Zusagen für irgendwelche Posten" vor der Wahl geben, sondern diese erst abwarten. "Dann wird man sich zusammensetzen und schauen, welche Konstellation machbar ist." Es sei geplant, Flyer zu verteilen und Filmsequenzen online zu stellen mit Informationen, was in seiner Amtszeit erreicht wurde. CSU-Herausforderer Jürgen Ascherl ist der Ansicht, in Zeiten wie diesen gebe es andere Probleme als die Stichwahl. Er fügt aber hinzu: "In meiner Position als Polizeibeamter würde ich mir so ein Krisenmanagement als Bürgermeister von Garching durchaus zutrauen."