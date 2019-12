Jetzt hat in Garching noch ein fünfter Herausforderer von Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) seinen Hut in den Ring geworfen. FDP-Stadtrat Bastian Dombret wurde bei der Aufstellungsversammlung seiner Partei als Bürgermeister-Kandidat nominiert. "Ich finde es gut, dass alle Fraktionen im Garchinger Stadtrat das Angebot machen, da ist es nur logisch, dass ich auch antrete", sagt Dombret. "Außerdem bekomme ich so eine Bühne zu erzählen, welche Ideen die FDP für Garching hat."

Der 39-Jährige will sich nach eigenen Angaben dafür einsetzen, "Garching so lebenswert zu erhalten, wie es ist". Um die Gewerbesteuereinnahmen zu steigern, schwebt dem Produktmanager bei Amazon eine sinnvolle Erweiterung der Gewerbegebiete "auf bestehender Fläche" vor, auch Handwerksbetrieben würde er gerne in einem Handwerkerhof eine Adresse anbieten. Beim Thema Wohnen ist Dombret bereits sehr aktiv, weil er versucht, die Gründung einer Wohnbaugenossenschaft auf den Weg zu bringen. Bei den Ausgaben ist es ihm wichtig, dass die Stadt sich auf ihre Kernaufgaben konzentriert, wozu er an erster Stelle die Kinderbetreuung zählt. Dass Kinder in Containern untergebracht werden müssen, "das sollte nicht sein", sagt er und fordert, die Prioritäten zu überprüfen. Wert legt er auch darauf, das bürgerschaftliche Engagement und die Vereine zu stärken, denn "die meisten Dinge funktionieren besser, wenn es die Bürger selbst machen", sagt er und nennt als Beispiel den Ortspark. Über die Liste, auf der auf Platz sieben auch der frühere SPD-Ortsvorsitzende Christian Rotter steht, freut sich Dombret wegen der Vielfalt und der Kompetenz der Kandidaten. Dombret spricht von vielen Ideen. "Die Leidenschaft für Garching war deutlich spürbar - denn wer seine Heimat liebt, der macht sie besser."

Liste der Garchinger FDP: 1. Bastian Dombret, 2. Dominik Heim, 3. Hans-Günther Vieweg, 4. Martina Lankes, 5. Jürgen Backof, 6. Ulrike Kasischke, 7. Christian Rotter, 8. Belinda Dombret, 9. Christian Greunke, 11. Pierre Springer, 12. Barbara Frohmann, 13. Lucas Morgen, 14. Martin Frohmann