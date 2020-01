Es ist eine kleine Ära, die im März in Feldkirchen zu Ende geht: Nach zwölf Jahren wird Werner van der Weck (SPD) sein Amt als Bürgermeister abgeben. Der 66-Jährige hatte schon vor Längerem eine erneute Kandidatur ausgeschlossen und wird sich mit den Kommunalwahlen in den Ruhestand verabschieden. Van der Wecks Rückzug weckt Begehrlichkeiten bei drei Kandidaten, die nun ihre Chance auf den Chefsessel wittern: Andreas Janson von der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV), der parteifreie Christian Wilhelm, der für die SPD ins Rennen geht, und Stefan Seiffert (CSU).

Es dürfte spannend werden in Feldkirchen: So ähnlich die zentralen Themen und Pläne der Bürgermeisterkandidaten auch sind, so unterschiedlich sind sie als Menschen. Andreas Janson (UWV) ist im Ort bekannt, er vertritt seit 2008 als Zweiter Bürgermeister regelmäßig van der Weck. Genauso lange sitzt er für die UWV im Gemeinderat, an kommunalpolitischer Erfahrung mangelt es dem 49-Jährigen also nicht. Bereits 2008 und 2014 hatte er für das Amt des Bürgermeisters kandidiert. Beide Male unterlag er van der Weck, zuletzt mit 25,4 Prozent zu 53,5 Prozent.

Seinen dritten Anlauf stellt Janson nun unter das Motto "Feldkirchen gestalten und nicht nur verwalten": In den vergangenen Jahren sei vieles nur durch äußere Einflüsse erreicht werden. Janson möchte das ändern und sich unter anderem mit dem Verkehr, den laufenden und geplanten Baumaßnahmen, der Kinderbetreuung sowie den Senioren beschäftigen.

‹ › Christian Wilhelm (SPD) Alter: 30, wohnt seit 2003 am Ort Familienstand: verheiratet, erstes Kind im März 2020 Beruf: Diplom-Ingenieur der Fahrzeugtechnik Hobbys: Rennrad fahren, Ski fahren, Wandern, Kochen Bild: Privat

‹ › Andreas Janson (UWV) Alter: 49, wohnt seit der Geburt am Ort Familienstand: verheiratet, zwei Kinder (18 und 23) Beruf: Diplom-Ingenieur (FH) Hobbys: Rad fahren, Schützenverein, Neues ausprobieren Bild: Privat

‹ › Stefan Seiffert (CSU) Alter: 44, wohnt seit 2012 am Ort Familienstand: verheiratet, zwei Kinder (zwei und zehn) Beruf: Bankkaufmann, Betriebswirt (VWA) Hobbys: Tennis, Ski fahren, Familienausflüge Bild: Privat Wird geladen ...

Parteifreier tritt für die SPD an

Ebenfalls gute Chancen im Rennen um den Chefposten im Rathaus dürfte der parteifreie Christian Wilhelm haben, der für die SPD antritt. Der 30-Jährige ist in Feldkirchen für sein umfangreiches Engagement bekannt, unter anderem ist er aktiver Feuerwehrmann und Vorstandsmitglied im Kreisjugendring München-Land. Seit drei Jahren sammelt Wilhelm Erfahrung in der Gemeinderatsfraktion der SPD, dort setzt er sich vor allem für sozialpolitische Themen und den Kampf gegen die immer weiter wachsende Verkehrsbelastung ein. Als Bürgermeister, so sagt er, steht für ihn ein nachhaltiges Verkehrskonzept, die Schaffung weiterer Betreuungsplätze sowie eine Ausweitung des Freizeitangebots für Kinder und Jugendliche weit oben auf der Liste der Vorhaben. Wilhelm ist der jüngste der drei Kandidaten, eine Tatsache, die ihm möglicherweise bei den jüngeren Wählern von Vorteil sein kann.

Ein weitgehend unbeschriebenes Blatt war Stefan Seiffert - zumindest bis zur Bekanntgabe seiner Kandidatur für die CSU. Erst im vergangenen Frühjahr hatte er sich eigenen Aussagen nach dazu entschlossen, in die Partei einzutreten. Der 44-Jährige hat also wenig Erfahrung in der Kommunalpolitik, versucht aber, als regelmäßiger Gast in den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats Einblicke in die Arbeit des Gremiums zu gewinnen.

Im Wahlkampf ist Seiffert bislang aufgefallen durch seine Kritik an der Gemeindeverwaltung sowie dem amtierenden Bürgermeister van der Weck: Die Kommunikation mit den ortsansässigen Unternehmen sei "stark ausbaufähig", es drohe die Abwanderung zweier großer Gewerbesteuerzahler. Neben einer guten Finanzplanung und soliden Steuereinnahmen legt Seiffert aber auch Wert auf Themen wie Kinderbetreuung, Verkehrs- und Flächenentwicklung sowie auf eine bürgernahe Kommunalpolitik. Man müsse sich wieder mehr auf das Motto der CSU besinnen: "Näher am Menschen". Seifferts Chancen, diese Maxime als Bürgermeister umsetzen zu können, werden entscheidend von seinem weiteren Wahlkampf abhängen - davon, wie er sich in den kommenden Wochen den Feldkirchner Bürgern vorstellt und präsentiert.

Auch die kleinen Fraktionen setzen immer wieder Akzente

Wahl 2014 Bürgermeister: Werner van der Weck (SPD), gewählt mit 53,5 Prozent Gemeinderat: (20 Sitze) SPD: 7 Sitze UWV: 6 Sitze CSU: 5 Sitze Grüne: 2 Sitze Wahlergebnis: SPD: 36,0 UWV: 28,1 CSU: 24,1 Grüne: 9,7 FDP: 2,0

Der Wahlkampf nimmt gerade erst Fahrt auf: Die ersten Gesichter lächeln den Passanten schon von Plakatwänden entgegen, an Infoständen werben Bürgermeister- und Gemeinderatskandidaten um die Gunst der Wähler, in den Briefkästen finden sich bunte Flyer. Wirklich angriffslustig hat sich bislang noch keine Seite gezeigt. Dennoch: Harmonie ist in Feldkirchen nicht zu erwarten, nach aktuellem Stand ist es eher unwahrscheinlich, dass einer der Kandidaten auf Anhieb eine Mehrheit erreicht. Eine Stichwahl um das Bürgermeisteramt scheint daher gut möglich.

Auch im Gemeinderat sind die Machtverhältnisse nicht klar verteilt. Wer regelmäßig die Sitzungen des Gremiums besucht, kann zwar durchaus häufiger beobachten, wie die beiden größten Fraktionen aneinander geraten: die SPD und die UWV. Die Kommunalpolitiker führen ihre Diskussionen oft mit Leidenschaft, zu einem Kompromiss gelangt man dennoch meist - wenn auch oft nach langen Debatten.

Auch die beiden kleinen Fraktionen, die Grünen sowie die CSU mit aktuell jeweils zwei Sitzen, setzen immer wieder Akzente. Einst war die CSU die drittstärkste Kraft im Feldkirchner Gemeinderat: Bei den Kommunalwahlen 2014 erreichten die Christsozialen fünf Mandate. Nach internen Konflikten traten im Jahr 2017 jedoch drei der Vertreter - Reinhard Mulzer, Georg Mermi und Christian Wurth - aus der Partei aus, sie bilden seither die parteifreie Fraktion Bürgervereinigung Feldkirchen. Bei der Wahl im März werden sie nicht erneut kandidieren. Die CSU indes hat für den Wahlkampf das Ziel ausgegeben, wieder zu alter Stärke zurückzufinden.

