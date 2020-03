Kommunalwahl in Feldkirchen

Vor der Stichwahl in Feldkirchen setzen Bewerber auf Information

Bleibt das Feldkirchner Rathaus in der Hand der SPD oder wird die Unabhängige Wählervereinigung erstmals einen Bürgermeister stellen? Diese Frage wird sich erst in der Stichwahl entscheiden. Die Kontrahenten Christian Wilhelm (SPD) und Andreas Janson (UWV) bereiten sich derzeit auf die erneute Abstimmung vor - und bekommen dabei auch die Auswirkungen des Coronavirus zu spüren: Beide Kandidaten haben Wahlkampfveranstaltungen wie Infostände und ähnliches abgesagt. Stattdessen wollen sie Briefe und Flyer verteilen sowie Hinweise zur Stichwahl an den Plakaten anbringen.

Detailansicht öffnen Christian Wilhelm (SPD). (Foto: Privat)

Sowohl Wilhelm als auch Janson sind wenige Tage nach dem ersten Wahlgang zuversichtlich. "Ich bin optimistisch, dass die Feldkirchner meine Arbeit im Gemeinderat zu schätzen wissen", sagt Wilhelm. Mit ihm als Fraktionsvorsitzendem habe die SPD in der vergangenen Zeit viele Projekte angestoßen, darunter erst kürzlich das Radwegeforum mit Bürgerbeteiligung, das demnächst in Feldkirchen stattfinden soll. Wilhelm glaubt, dass viele Bürger bei der ersten Runde am 15. März nicht gewählt hätten, weil sie ohnehin zufrieden seien. "Die muss man jetzt noch erreichen", sagt er.

Detailansicht öffnen Andreas Janson (UWV). (Foto: Privat)

Janson setzt auf die Unterstützung der CSU - deren aus dem Rennen ausgeschiedener Bürgermeisterkandidat Stefan Seiffert verkündete kürzlich die Wahlempfehlung für Janson. "Die bisherigen CSU-Wähler sind entscheidend", sagt Janson und hofft, dass diese der Empfehlung Seifferts folgen. "Ein großer Teil der Wähler hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Ich denke, wir können den Rest auch noch überzeugen." Egal, wer das Rennen um den Chefposten letztendlich gewinnt - "von den Themen her sind wir uns ja alle ähnlich", stellt Wilhelm fest. "Aber es geht ja auch darum, wie man sie umsetzt."