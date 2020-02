Nur zehn Tage vor den Kommunalwahlen am 15. März werden sich die Bürgermeisterkandidaten der Gemeinde Baierbrunn in einer Podiumsdiskussion den Bürgerinnen und Bürgern stellen. Als Veranstalter treten dabei die Ortsverbände von ÜWG, SPD, FDP und den Grünen auf, die damit dem weit verbreiteten Wunsch der Bevölkerung nachkommen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Aus der Reihe schert dabei die örtliche CSU, die sich nicht an den Vorbereitungen beteiligen wollte. Bürgermeisterkandidat Felix Maiwald erklärt dies damit, dass sein Vorgänger als CSU-Ortsvorsitzender, der nunmehr für die ÜWG kandidierende Patrick Ott, Initiator der Veranstaltung sei und damit "ein Vertreter einer am Ausgang der Wahl interessierten Partei." Er werde aber "selbstverständlich" mit auf dem Podium sitzen. Wir sind froh, dass Ott das in die Hand genommen hat", sagt FDP-Kandidat Reinhard Löhr.

Weil das Bürgerhaus nicht ausreichend viele Plätze bietet, wird die Podiumsdiskussion am Donnerstag, 5. März, in der ehemaligen Kelvion-Halle, Kühler Weg 1, über die Bühne gehen. Dadurch werde es möglich, eine Überfüllung wie im Pfarrsaal vor zwei Jahren zu verhindern, schreiben die Veranstalter. Die Eigentümerin der Halle, die Aurelis GmbH, sorgt auch für die Bestuhlung. Beginn ist um 20 Uhr, voraussichtliches Ende gegen 22 Uhr.

Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Karolina Hofmeister von Radio Oberland. Die Parteien und Gruppierungen mit eigenen Gemeinderatslisten werden außerdem in der Halle Infostände betreiben. Fragen an die Bürgermeisterkandidaten können bereits vorab gestellt werden, entweder per E-Mail an fragenzurpodiumsdiskussion@web.de oder direkt über Mobilgeräte über den QR-Code auf dem Einladungsflyer.