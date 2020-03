Seit vergangenem Freitag hat Aschheims Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) einen Instagram-Kanal. Denn er musste seine Kommunikationsstrategie anpassen: Fünf Tage zuvor hatten seine CSU und er bei den Kommunalwahlen ein bitteres Ergebnis eingefahren: Statt zehn Sitzen im Gemeinderat sind es nur noch sieben Christsoziale. Und Glashauser, der sich seit 24 Jahren in der Kommunalpolitik engagiert, muss in die Stichwahl - ausgerechnet gegen einen, der noch nie ein Amt bekleidete: Eugen Stubenvoll (Freie Wähler) gibt zu, dass er sich erst vor ein paar Jahren für Kommunalpolitik zu interessieren begann, als er Gebühren für den Straßenausbau an seinem Grundstück bezahlen sollte.

Detailansicht öffnen Thomas Glashauser (CSU) muss seinen Bürgermeisterposten verteidigen. (Foto: Claus Schunk)

Dennoch hat er Chancen, ins Rathaus einzuziehen. Denn die Grünen unterstützen Stubenvoll. Die Partei war vorher noch nicht im Gemeinderat vertreten und holte gleich vier Sitze - doppelt so viele wie die SPD, die keine Wahlempfehlung abgibt. Für den amtierenden Bürgermeister könnte es also knapp werden, trotz einiger Erfolge. Die Gemeinde bekommt einen Schulcampus und ein neues Rathaus. Die Gewerbesteuereinnahmen verdoppelten sich auf 38 Millionen Euro. Aschheim geht es gut. Was ist also schief gelaufen zwischen Wählern und Bürgermeister?

Detailansicht öffnen Eugen Stubenvoll (FW) ist Richter. Er kam über die Straßenausbaubeitragssatzung zur Kommunalpolitik. (Foto: Privat)

Ein Anruf bei Rolf Dettweiler, dem Ortsverbandsvorsitzenden der CSU in Aschheim. Die Freien Wähler fühlten sie sich an Entscheidungen nicht gebunden. Der Beschluss einen Schlachthof in der Gemeinde anzusiedeln erfolgte einstimmig. "Doch plötzlich wollte davon niemand mehr etwas wissen." Der Gemeinderat sei sich auch einig gewesen, dass sich eine Rathaussanierung nicht lohne und dass es neu gebaut werden müsse. Nun jedoch machen die Freien Wähler damit Wahlkampf, dass sie einen Abriss noch einmal überdenken wollen. "So etwas ärgert mich", sagt Dettweiler.

Und dann ist da auch Glashauser selbst noch in der Telefonleitung - auch nicht erfreut. Die vergangenen Tage machte er viel Krisenmanagement und wenig Wahlkampf: er verschickte Briefwahlunterlagen, richtete mit Nachbarort Kirchheim eine gemeinsame Corona-Teststation ein und kümmerte sich darum, dass Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten können.

Eugen Stubenvoll drehte derweil ein Video. Stubenvoll redet darüber, dass die Freien Wähler den Schlachthof verhinderten und dafür sorgten, dass viele Menschen nicht für ihren Straßenausbau bezahlen mussten. Über Zukunftspläne spricht der Richter wenig. Wenn man nachfragt, wird allerdings klar, dass mit Stubenvoll als Bürgermeister möglicherweise nicht nur der Rathausneubau, sondern auch das geplante Gymnasium infrage gestellt werden könnte. "Ich habe Zweifel, ob Aschheim sich das leisten kann", sagt er. Ganz festlegen will er sich darauf nun aber noch nicht.