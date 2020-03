Hätte Eugen Stubenvoll (Freie Wähler) vor gut drei Jahren nicht so große Angst gehabt, dass er für den Straßenausbau rund um sein Grundstück viel Geld bezahlen muss, müsste Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) heute womöglich nicht um seinen Chefsessel im Aschheimer Rathaus bangen. Stubenvoll startete ein Bürgerbegehren und gewann den Bürgerentscheid. Dieses Engagement gefiel dem Wähler offensichtlich: Bei der Bürgermeisterwahl bekam Stubenvoll fast ein Drittel der Stimmen. In einer Stichwahl tritt er gegen Amtsinhaber Glashauser an.

Auch im Gemeinderat legten die Freien Wähler zu. Dort belegen sie jetzt sieben Sitze - ebenso viele wie die CSU, die bis dahin die absolute Mehrheit stellte und drei Mandate verlor. Eine andere Erklärung ist, dass Glashauser die Stimmungen in seinem Ort unterschätzt hat - nicht nur bei dem Bürgerentscheid zu den Straßengebühren, sondern auch bei den Plänen, in Aschheim einen Schlachthof anzusiedeln. Auch hier forcierten die Gegner einen Bürgerentscheid und kippten die Beschlüsse des Gemeinderats letztlich. Danach gründete sich der erste Grünen-Ortsverband und mit Sabine Maier trat die erste Bürgermeisterkandidatin der Grünen an. Ihr gelang es ohne Erfahrung in einem kommunalpolitischen Gremium, mehr Stimmen zu sammeln als Ingrid Lenz-Aktaş, die Kandidatin der SPD, die seit 30 Jahren im Kreistag sitzt und seit 2014 dort die Fraktion anführt. Ob sie dort weiter machen möchte, darauf wollte sich Lenz-Aktaş am Montag nicht festlegen. Gespräche innerhalb ihrer Fraktion seien notwendig. Doch klar sei: "Das Ergebnis ist wahnsinnig bitter." Vor allem deshalb, weil die SPD im Gemeinderat noch nie so viel umsetzen konnte, wie in der vergangenen Wahlperiode.

Doch offensichtlich konnte die Partei nicht vermitteln, warum es sich lohnt, sein Kreuz bei der SPD zu machen. Künftig sitzen jedenfalls nur noch zwei statt fünf Sozialdemokraten im Aschheimer Gemeinderat. Dass die SPD den Plänen, in Aschheim einen Schlachthof anzusiedeln, zustimmte und davon anders als die Freien Wähler nicht mehr abrückte, sei eine große Fehleinschätzung gewesen. "Vielleicht", meint Lenz-Aktaş, "wäre im Nachhinein etwas mehr Populismus geschickter gewesen." Glashauser hofft nach eigener Aussage, dass der Wähler nicht nur einzelne Entscheidungen wie den Schlachthof sehe, sondern die gesamte Politik der vergangenen sechs Jahre.