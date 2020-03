Die Bedeutung einer Partei lässt sich in erster Linie an Prozentzahlen ablesen. Es gibt aber auch andere, symbolträchtige Aspekte, die etwas über den Bedeutungsverlust oder auch -gewinn von Parteien gerade nach Wahlen aussagen: etwa die Größe des Fraktionszimmers. Die CSU-Kreistagsfraktion wird im Landratsamt am Mariahilfplatz als weiterhin stärkste Kraft sicher den größten Raum behalten; die Grünen dürften sich bestimmt etwas ausdehnen und als neue zweitstärkste Fraktion auf mehr Quadratmeter pochen, während für die SPD mit nur noch neun statt bisher 16 Kreisräten kaum das Motto "Schöner Wohnen" gelten dürfte. Und die Linke? Wird überhaupt keinen Raum bekommen, da deren neuen Kreisrätin Katinka Burz als Einzelkämpferin keinen Fraktionsstatus hat; sie müsste sich einer anderen Fraktion anschließen, um auch an Ausschusssitzungen als stimmberechtigtes Mitglied teilnehmen zu dürfen.

Der Kreistag hat bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag sein Gesicht massiv verändert, wie überhaupt die gesamte politische Landschaft des Landkreises München. Die Wucht, mit der die Grünen in die Stadt- und Gemeinderäte sowie den Kreistag in so großer Zahl eingezogen sind, wird sich zwangsweise in der Arbeit der Gremien widerspiegeln. Wenn Sabine Pilsinger, Kreischefin der Grünen und neu gewählte Kreisrätin, sagt, der Landkreis sei ergrünt, darf dies auch so verstanden werden: Die Grünen wollen die politische Agenda des Landkreises verändern und ökologischen Inhalten deutlich mehr Gewicht verschaffen.

Auf massive Widerstände werden sie dabei im Kreistag kaum treffen. In den vergangenen Jahren hat sich herauskristallisiert, dass auch die Fraktionen von CSU, SPD und der Freien Wähler deutlich grüner sind als etwa deren Landesverbände. Dies gilt vor allem für die Freien unter ihrem stellvertretenden Landrat Otto Bußjäger, die sich zwar immer noch - wie auch der Landesvorsitzende und bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger - als Stimme der Bauern verstehen und traditionelle bäuerliche Strukturen erhalten wollen; die aber gleichermaßen etwa die ökologische Landwirtschaft im Landkreis sowie die Direktvermarktung stärken möchten. Zudem fordern sie - ganz im Sinne der Grünen - eine komplett gentechnikfreie Landwirtschaft im Landkreis. Während die Freien Wähler landesweit im Bereich der Landwirtschaft immer noch ökonomischen Interessen den Vorrang geben, haben die Freien im Landkreis längst in einen anderen Modus geschaltet: Umweltschutz vor wirtschaftlichen Interessen.

Doch auch die CSU und die Grünen sind in den allermeisten Bereichen eng beieinander, etwa beim Thema Klimawandel. Den haben beide Parteien als das große Zukunftsthema ausgemacht und einmütig die neue Klimavision 29++ des Landkreises beschlossen, die eine deutliche Reduzierung des CO₂-Ausstoßes zum Ziel hat. Bei der Neuauflage dieses landkreisspezifischen Klimapakets wurde deutlich, wie reibungslos die interfraktionelle Zusammenarbeit im Kreistag funktioniert.

Dennoch dürfte es spannend zu beobachten sein, wie sehr sich die Verschiebung der Kräfteverhältnisse in dem Gremium auf die alltägliche Arbeit auswirken wird. Wie etwa die Sozialdemokraten damit umgehen werden, künftig in den Ausschüssen deutlich weniger Gestaltungskraft zu besitzen. Und inwieweit es den Grünen gelingt, mit einer deutlich stärkeren Fraktion auch eigene Inhalte durchzusetzen. Denn eines bleibt auch in den kommenden sechs Jahren gleich: Keine der künftig sieben Parteien wird Inhalte durchsetzen können, ohne sich dabei Partner zu suchen. Auch die CSU nicht, die zwar klar stärkste Fraktion bleibt, aber weit von der absoluten Mehrheit entfernt ist.

Und die Parteien - von der CSU über die Grünen, die SPD, die Freien Wähler bis zur FDP und der Linken - werden sich eine Strategie überlegen müssen, wie sie mit den Kreisräten der AfD umgehen, die mit drei Mandaten in Fraktionsstärke im neuen Kreistag sitzen wird. Die Grünen etwa haben eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit bereits vor der Kommunalwahl kategorisch ausgeschlossen; CSU-Fraktionssprecher Stefan Schelle gab sich nach der Wahl etwas moderater im Ton, machte aber auch deutlich, wenn es einer Partei nur um Krawall gehe, werde es keine Zusammenarbeit geben. Viel wird also davon abhängen, wie der künftige Landrat - also Amtsinhaber Christoph Göbel oder Christoph Nadler von den Grünen - die Sitzungsleitung gestaltet; bisher gilt der Kreistag als ausgesprochen kooperatives Gremium, in dem sachorientiert und vor allem sehr höflich im Umgang zusammengearbeitet wird.

Wer als Landrat in den kommenden sechs Jahren darüber wachen wird, dass dies so bleibt, entscheidet sich in der Stichwahl.

Natürlich zwischen einem Schwarzen und einem Grünen, die sich sehr nahe sind.