Carla Spindler, 49, ist Mittelschullehrerin und hat sich in Aying durch ihr Engagement in der Bürgerinitiative gegen die Ansiedlung eines Wasserstoff-Technologie-Unternehmens hervorgetan.

Carla Spindler tritt in Aying ohne Partei oder Liste an

Eine Abstimmung hat Carla Spindler bereits gewonnen, jetzt greift sie nach dem nächsten Sieg. Die 49-jährige Lehrerin war Sprecherin einer Bürgerinitiative, die sich im Vorjahr durch einen Bürgerentscheid erfolgreich gegen die Ansiedlung eines Wasserstoff-Technologie-Unternehmens gewehrt hat. Nun will sie Bürgermeisterin in Aying werden, das seit 1997 ihre Heimat ist. Auf einen Sieg von Carla Spindler zu setzen, wäre gewiss verwegen, aber zu einer Blamage für sie wird es wohl auch nicht kommen. Immerhin hat sie, wenn auch kurz vor Annahmeschluss, mit 149 Unterstützerunterschriften deutlich mehr als die erforderlichen 120 zusammenbekommen. 149 Stimmen am 15. März entsprächen im kleinen Aying alleine schon 3,75 Prozent.

"Es wird Zeit für einen politischen Wechsel in Aying und für eine Frau im Rathaus", sagt die Kandidatin, die als Einzelkämpferin antreten wird. Genau jene Unabhängigkeit, die sich daraus ergibt, führt die Mittelschullehrerin als Plus ins Feld: "Dem Gemeinwohl und nicht einer Partei verpflichtet, würde ich für alle Ortsteile und ihre Bewohner gleichermaßen einstehen", verspricht sie. "Aying muss sein Gesicht bewahren und Gutes muss erhalten bleiben", sagt die mit Mann und Kindern in Großhelfendorf lebende Kandidatin.

Und zum Guten zählt sie: "die ländliche Prägung, die Versorgung durch Gewerbe und Handwerk, eine hervorragende Arbeit in sozialen Einrichtungen, Vereinen und Arbeitskreisen, ein moderates Bevölkerungswachstum". Was sie als Bürgermeisterin anders machen würde als ihr Vorgänger? "Für manche Probleme benötigt man kreative Lösungen und meist geht mehr, als man denkt - das erlebe ich täglich in meinem Beruf als Lehrerin, der dem des Bürgermeisters nicht unähnlich ist." Und nachdem Kommunikation eine weibliche Stärke sei, werde sie Menschen aus den verschiedenen Bereichen an einen Tisch holen und anstatt ihre Meinung durchzusetzen, objektive Entscheidungen treffen, sagt Carla Spindler.