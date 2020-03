Der Haarer CSU-Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch legt gerne den Finger in die Wunde, wenn die SPD in seiner Heimatgemeinde eine offene Flanke zeigt. Wenige Tage vor der Stichwahl, in der die SPD um ihre Bürgermeisterin Gabriele Müller bangen muss, hat er Dienstagmittag mit einem Video-Post auf Facebook dem Haarer Rathaus und Müller Druck gemacht, man möge doch endlich auch den Salmdorfern Wahlunterlagen zukommen lassen. "Liebe Frau Müller, schon klar, meine Frau und ich werden Sie nicht wählen", fängt Weidenbusch an. Und fährt fort, dass es doch an der Zeit wäre, die Wahlscheine auf den Tisch zu bekommen. Die Stimmzettel würden doch wohl nicht nach ,roten' Stimmanteilen" ausgegeben, orakelt er. Wissend, dass in Salmdorf besonders viele CSU-Wähler wohnen.

Solche Unterstellungen sind die Ausnahme. Aber auch normale Wähler sind nervös, weil bei ihnen noch keine Briefwahlunterlagen im Briefkasten liegen. Viele wollen mitentscheiden, wenn am Sonntag, 29. März, in einer Stichwahl der Landrat gewählt wird und in immerhin 16 der 29 Kommunen die Entscheidung über den Bürgermeister fällt. Erstmals findet solch eine Wahl als reine Briefwahl statt.

Der Zeitdruck ist groß in den Rathäusern. Die Wahlunterlagen müssen gedruckt werden, eingetütet und verschickt. In Haar etwa traut man nicht einmal der Post und hat einen privaten Zustelldienst beauftragt, die 16 000 Stimmzettel auszutragen. Rathaussprecherin Ute Dechent sagt: "Wir arbeiten bis zum Anschlag." Bis Dienstagabend sollten alle Briefe verteilt sein. Also auch in Salmdorf.

Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) hat wegen des Zusammenfallens der Stichwahl mit der Corona-Krise sogar eine Verschiebung der Wahl angeregt. Doch auch wenn im dortigen Rathaus wegen eines positiv getesteten Mitarbeiters und eines Bürgermeisters, der unter Quarantäne steht, besonders erschwerte Bedingungen herrschen, werden in Ottobrunn ordnungsgemäße Abläufe garantiert. Gleiches versichern Kommunen wie Unterschleißheim, die der Deutschen Post 22000 Briefwahlunterlagen zur Verteilung anvertrauen. Das stelle für die Postboten "eine Herausforderung dar", teilt die Stadt mit. Sollte jemand bis Mittwoch keine Unterlagen erhalten haben, solle er sich entweder per E-Mail an buergerbuero@ush.bayern.de oder telefonisch an die Stadt wenden. Wenn es nach Post-Sprecher Dieter Nawrath geht, soll es an der Post nicht liegen, die großen Mengen zu bewältigen. "Bei uns läuft das normal", sagt er. Das Postaufkommen sei in der Corona-Krise insgesamt nicht gestiegen, allenfalls durch die Wahl. Entscheidend für die rechtzeitige Zustellung ist nach Nawraths Worten einfach, dass die Wahlunterlagen rechtzeitig der Post übergeben würden.

In Kirchheim sichert Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) zu, dass die Wahlunterlagen frühzeitig heraus gingen. Viele hätten diese am Dienstag schon auf dem Tisch liegen. Aus Grasbrunn berichten Wahlberechtigte, sie hätten sie ebenfalls am Dienstag erhalten. Aus Unterhaching heißt es, dort seien die Unterlagen schon am Samstag eingegangen, andere warteten am Montag und Dienstag. Aus dem Neubiberger Rathaus hieß es, die Unterlagen seien am Freitag zur Post gebracht worden und sollten am Montag oder Dienstag im Briefkasten liegen. In Haar wird für alle, die keine Wahlunterlagen bekommen sollten, am Freitag, Samstag und Sonntag eine Sonderöffnung im Rathaus eingerichtet.