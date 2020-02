Mit dem Landtagsabgeordneten und früheren Focus-Chefredakteur Helmut Markwort eröffnet die Grasbrunner FDP am Freitag, 14. Februar, ihren Kommunalwahlkampf. Markwort kommt um 19.30 Uhr in den Grasbrunner Hof. Am Donnerstag, 12. März, erwartet die FDP dann ihren Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Martin Hagen, um 19.30 Uhr im Grasbrunner Bürgerhaus. Die FDP tritt neu in Grasbrunn zur Gemeinderatswahl an. Ihr Ziel sind nach den Worten ihres Ortsvorsitzenden Oliver Knapp zwei Sitze im neuen Gemeinderat.

