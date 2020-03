Bis kurz vor Ende der Auszählung am Sonntagabend sah es für die Gemeinschaft pro Putzbrunn (GPP) richtig düster aus: Zwei Gemeinderatsmandate drohten der überparteilichen Wählergemeinschaft wegzubrechen, der Stimmenverlust lag bei um die zehn Prozent. Dann kam der finale Briefwahlbezirk hinzu und linderte das Resultat etwas: Am Ende bezifferte sich das Minus auf 8,9 Prozent, doch nur ein Sitz ging der GPP flöten (was durch die Neuauszählung am Montagabend bestätigt wurde). "Da gibt es nicht viel zu analysieren", sagte Fraktionssprecher Robert Böck: "2014 haben wir von der Debatte um das Asylbewerberheim gezehrt, jetzt sind wir wieder in etwa auf dem Niveau von 2002 und 2008. 17 bis 20 Prozent scheint unser realistisches Potenzial zu sein."

Während also die GPP ein Mandat einbüßte, gewann die FWG, mit der Böck und seine Mitstreiter häufig einer Meinung sind, eines dazu. Die 4,5 Prozent an Stimmenzuwachs sorgt für gute Laune bei den Mandatsträgern: "Wir haben einen arbeitsintensiven Wahlkampf geführt, der offensichtlich zielführend war", sagte Josef Jakob, der schon mal ankündigte, seine Fraktion werde künftig "noch mehr Opposition machen und noch mehr Anträge stellen".

Womit die Geduld von Edwin Klostermeier das ein oder andere Mal auf die Probe gestellt werden dürfte. Der SPD-Bürgermeister zeigte sich enttäuscht ob der Tatsache, dass seine Partei im Vergleich zu 2016 über vier Prozent der Stimmen, sowie einen Sitz im Gemeinderat einbüßte. "Das entspricht nun einmal zuletzt der allgemeinen Stimmungslage", sagte Klostermeier der sich von den drei profiliertesten SPD-Räten verabschieden muss. Darunter der dritte Bürgermeister Alexander Bräuer, der sich nicht mehr auf einem der vorderen Listenplätze aufstellen hatte lassen.

Während die Sozialdemokraten hadern, bejubeln die Grünen ein historisches Ergebnis: Hatte man bis 2008 mit nur einem Sitz noch eine Fraktionsgemeinschaft mit der SPD bilden müssen, ist man nun mit drei Sitzen gleichauf mit den Kollegen. "Das liegt sicherlich auch an der grünen Stimmung im Land", sagt die Ortsverbandssprecherin Sybille Martinschledde. Man habe nun zehn Mitglieder und wachse kontinuierlich. "Um noch größer zu werden, fehlt uns ein bisschen der Nachwuchs", so Martinschledde.

Ein gemischtes Fazit zog der CSU-Fraktionsvorsitzende Eduard Boger. Seine Partei musste leichte Stimmenverluste hinnehmen, verteidigte aber ihre sechs Mandate. "Etwas enttäuscht bin ich, dass wir den Frauenanteil trotz toller Kandidatinnen nicht verbessern konnten", so Boger, der für die nächsten sechs Jahre auf mehr Bürgerbeteiligung setzt und vor allem lokale Themen wie die Kinderbetreuung für relevant hält.