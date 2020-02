Auch beim dritten Mal war das Haus voll: Nach Ottobrunn und Pullach kamen auch zur Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidaten in Haar, welche die Süddeutsche Zeitung zusammen mit der Volkshochschule am Mittwochabend veranstaltete, mehrere hundert Interessierte. Im Bürgersaal konnten sie verfolgen, wie Moderator und SZ-Redakteur Bernhard Lohr Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) und ihren Herausforderern Andreas Bukowski (CSU), Ulrich Leiner (Grüne) und Peter Siemsen (FDP) auf den Zahn fühlte. Und sie konnten auch selbst Fragen an die vier Kandidaten stellen. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitagsausgabe. Die nächsten Diskussionen der SZ zur Kommunalwahl am 15. März sind am kommenden Montag, 17. Februar, in Garching, am Dienstag, 18. Februar, in Unterhaching und am Donnerstag, 20 Februar, in Neubiberg.

