Wahlkampfhilfe aus Berlin und München holen sich die Parteien im Landkreis München: Am Freitag, 6. März, ist FDP-Bundestagsabgeordneter Daniel Föst zu Gast bei seinen Parteifreunden in Ismaning. Von 18.30 Uhr diskutieren der bau- und wohnungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion und der örtliche FDP-Spitzenkandidat Raphael Karlisch im Gasthof zur Mühle, Kirchplatz 5, über das Thema "Bauen wir Zukunft auf und Stillstand ab".

Einen Tag später, am Samstag, 7. März, stattet Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger den Freien Wählern in Ismaning einen Besuch ab, um mit ihnen beim Starkbierfest den 60. Geburtstag der Gruppierung zu feiern. Beginn ist um 19.30 Uhr im Bürgersaal.

Grünen-Chef Robert Habeck zieht es am Mittwoch, 11. März, nach Unterschleißheim. Er macht auf seiner Wahlkampf-Tour zur Kommunalwahl in Bayern in der einwohnerstärksten Kommune im Landkreis München Halt und ist von 9.30 Uhr im Bürgerhaus zu Gast, um Fragen zu beantworten. Danach fährt Habeck zum Wahlkampfhöhepunkt am Marienplatz in München. Für ihn sei die Kommunalwahl die wichtigste Wahl überhaupt. Niemand spüre die Verantwortung so sehr wie Kommunalpolitiker vor Ort, die sich jeden Morgen in der Bäckerei-Schlange für ihre Entscheidungen verantworten müssten, so Habeck: "Sie sind die wahren Heldinnen und Helden unserer Demokratie."