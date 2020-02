Es war fast überall ein knappes Rennen, und in den meisten Fällen hat es am Ende nicht gereicht. Von den Parteien und Wählergruppen, die im Landkreis erstmals eine eigene Liste für Gemeinderatswahlen eingereicht haben, hat voraussichtlich nur die ÖDP in Ottobrunn die notwendigen Unterstützerunterschriften beigebracht. Auf den letzten Drücker zum Erfolg gekommen ist auch Carla Spindler, die sich nun für das Bürgermeisteramt in Aying zur Wahl stellen darf. Mit 150 Unterschriften übertraf sie am Ende die geforderten 120 deutlich. "Eine muss gestrichen werden", sagte am Dienstag Rathausgeschäftsführer Klaus Friedrich.

In Ottobrunn steht das offizielle Ergebnis zwar erst nach der Sitzung der Wahlkommission an diesem Mittwoch fest, doch es zeichnet sich ab, dass die ÖDP die notwendigen 180 Unterstützerunterschriften problemlos zusammenbekommen hat. Die Parteipiraten, ein Zusammenschluss aus der Satirepartei Die Partei und den Piraten, hat ihr Ziel, bei der Gemeinderatswahl antreten zu dürfen, dagegen wohl klar verfehlt.

Auch die Wählergruppe Unterföhring Plus hat wie vor sechs Jahren die notwendige Zahl an Unterstützerunterschriften nicht zusammenbekommen. Die Gemeindeverwaltung gab am Dienstag bekannt, dass die Initiative 108 gültige Unterschriften erreicht hat, 120 hätte sie sammeln müssen, um bei der Gemeinderatswahl antreten zu dürfen.

In Oberhaching ist es der Wählergruppierung "Junges Oberhaching" ebenfalls nicht gelungen, genügend Wahlberechtigte zum Unterschreiben im Rathaus zu motivieren. Zu den benötigten 180 Unterstützern fehlten letztlich etwa 50, wie das Bürgerbüro am Dienstag feststellte. Zwar kamen in den letzten Tagen noch einige Unterschriften dazu. "Doch der große Ansturm ist ausgeblieben", sagte die Rathausmitarbeiterin.