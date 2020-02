"Wir kämpfen um jeden Meter." Diese Devise hat SPD-Kreisvorsitzender Florian Schardt für die fünfeinhalb verbleibenden Wochen bis zur Kommunalwahl am 15. März ausgegeben. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Ismaning wollen sich Schardt, Landratskandidatin Annette Ganssmüller-Maluche, die Bürgermeister Alexander Greulich aus Ismaning, Dietmar Gruchmann aus Garching und Harald Zipfel aus Neuried sowie Fraktionschefin Ingrid Lentz-Aktas nicht festlegen lassen auf eine Zahl der Mandate im Kreistag. Ihnen allen ist bewusst, dass es "schon einmal besser stand um die Sozialdemokratie", wie Schardt sagt. Dennoch: "Wir hoffen, dass wir bewertet werden, für das, was wir im Landkreis leisten."

Und da habe es in den vergangenen sechs Jahren einiges gegeben, das auf Betreiben der SPD-Fraktion hin erreicht worden sei. Zum Beispiel die Verbesserungen bei der MVV-Tarifreform oder bei der Schulfinanzierung. So sei es ein Verdienst der Sozialdemokraten, dass der Landkreis bei Schulbauten 70 Prozent der Kosten übernehme, betont Greulich: "Das bedeutet, dass nun auch Kommunen, denen es finanziell nicht so gut geht, in Bildung investieren können." Die SPD im Kreistag, im 70-köpfigen Gremium derzeit mit 16 Frauen und Männern vertreten, sei eine "aktive und starke Fraktion", sagt Schardt - und im Landkreis München darüber hinaus eine Macht. "Keine Partei hat mehr Bürgermeister als wir." In Sozialfragen habe man sich seit jeher als "Taktgeber" verstanden. Damit das in Zukunft so bleiben kann, geht die SPD aktuell neue Wege im Wahlkampf: digital und analog. So hat der Kreisverband eine sozialdemokratische Zeitung drucken lassen, deren Auflage in Höhe von etwas mehr als 100 000 Stück verteilt oder per Post zugestellt wird. In dem Blatt werden die Arbeit der vergangenen Amtsperiode präsentiert, es stellt sich Landratskandidatin Annette Ganssmüller-Maluche vor und in 19 Kommunen gibt es lokale Seiten, auf denen die jeweiligen Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten das Wort ergreifen.

Auch die Themenblöcke für die Zukunft, zusammengefasst unter dem Motto "Mit Mut und Menschlichkeit", gehören zum Inhalt. Erstellt worden ist die "Münchner Landkreis-Post" von der ganzen SPD im Unterbezirk, wie Schardt sagt. Ein Umstand, der laut GanssmüllerMaluche "das Gemeinschafsgefühlt innerhalb der SPD gestärkt hat". Eine solche Zeitung ist ein Novum. Und wohl auch der Verdienst des im vergangenen Juni gewählten Kreisvorsitzenden Schardt. "Neue Besen kehren gut", formuliert der Garchinger Rathauschef Gruchmann sein Lob für die neue Führungsriege der Kreis-SPD.

Im Wahlprogramm, das in einer kompakten Broschüre steht, setzen die Sozialdemokraten auf sechs Themenfelder: Sie versprechen etwa mehr Einsatz für eine spürbar bessere Bezahlung in sozialen Berufen, fordern passende Schulen für jedes Kind, wollen 350 000 neue Bäume pflanzen, für jeden Landkreisbürger einen, machen sich für eine ausreichende Versorgung mit Kinderpsychologen stark, verlangen ein nächtliches Tempolimit auf allen Autobahnen im Landkreis und planen die Einführung von Außensprechstunden des Landratsamtes in allen 29 Kommunen.