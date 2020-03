Mit den Stichwahlen vom Sonntag sind zwei Wochen nach der Kommunalwahl auch die letzten Entscheidungen gefallen. Nun steht fest, wer in den kommenden sechs Jahren in den Rathäusern und Landratsämtern das Sagen hat. Doch bis die Neugewählten ihre Ämter und Mandate antreten, dauert es noch. Erst am 1. Mai beginnt die neue Wahlperiode. Bis dahin führen die bisherigen Bürgermeister die Amtsgeschäfte weiter. Auch die alten Stadt- und Gemeinderäte tagen noch und fassen auch noch Beschlüsse; das gilt auch für den Kreistag. Anfang Mai konstituieren sich die neuen Gremien mit ihren am 15. März gewählten Mitgliedern. Dann werden auch die Zweiten und Dritten Bürgermeister sowie die Stellvertreter des Landrats gewählt - jeweils aus dem Kreis der Ratsmitglieder.