Ein bisschen Glamour schadet nicht im Wahlkampf. Das hat sich auch Christoph Nadler, Landratskandidat der Grünen, kurz vor der Stichwahl gedacht und sich Unterstützung von Robert Habeck, dem Bundesvorsitzenden und Posterboy der Partei, geholt. In einem kurzen Statement auf Facebook sagt Habeck, neben Nadler stehend, der Kandidat habe es geschafft und stehe "dank Ihrer Stimmen in der Stichwahl um den Landrat im Landkreis München". Gleich darauf sagt Nadler, es gehe um alles: "Gehen Sie noch mal zur Wahl und wählen Sie Christoph Nadler." Ob die beiden Grünen ihre Texte kurz vor dem Dreh vertauscht haben? Schließlich spricht statt Habeck der Landratskandidat die Wahlempfehlung für sich selbst aus. Macht aber nichts, es dürfte schon jedem klar werden, welchen Wahlausgang sich Habeck am Sonntag wünscht. Ob es für Nadler zum Einzug ins Landratsamt am Mariahilfplatz reicht, ist aber fraglich: Er geht als klarer Außenseiter in die Stichwahl gegen Christoph Göbel (CSU).