Die Ortsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Claudia Köhler und Bürgermeisterkandidat Armin Konetschny führen die Liste der Grünen in Unterhaching für die Gemeinderatswahl im kommenden März an. Bei der Aufstellungsversammlung am Montagabend hat der Ortsverband neben Köhler und den beiden anderen amtierenden Grünen-Gemeinderäten, Evi Karbaumer und Hans Potschacher, einige neue Mitglieder auf den ersten zehn Plätzen nominiert. Christa Helming und Gertraud Schubert, die bis vergangene Woche ebenfalls noch für die Grünen im Unterhachinger Gemeinderat saßen, waren am Sonntag aus der Partei ausgetreten und stehen nicht auf der Liste.

Der Weggang der beiden war allerdings nur kurz zu Beginn der Versammlung noch ein Thema. Man habe viele Jahre gut zusammengearbeitet, aber zuletzt hätten sich die Helming und Schubert zu sehr von den grünen Kernthemen entfernt, sagte der Co-Vorsitzende Stefan König in seinem Statement. "Wir schauen alle nach vorne", ergänzte Köhler. Vor allem freuten sich Köhler und Konetschny über die große Resonanz der Veranstaltung. "Die aktuelle Weltlage verlangt mehr Anstrengungen von uns, jeder an seinem Platz. Ich freue mich, dass so viele Mitstreiter und Mitstreiterinnen gemeinsam mit uns voranschreiten wollen", so der Bürgermeisterkandidat. Neu auf der Liste ist auf Rang vier der freie Autor und Konfliktmanager Emil Salzeder. Besonders freute sich Köhler über die 33 Jahre alte Johanna Zapf auf Rang vier und die 29-jährige Claudia Töpfer als Neuntplatzierte. Die Ortsvorsitzende sprach mit Blick auf die gesamt Liste von einem Team, das "geballte Kompetenz aus Wissenschaft, Wirtschaft in großen und mittelständischen Betrieben, Verwaltung, öffentlicher Dienst sowie sozialen Berufen in sich vereint. "

Die Gemeinderatsliste der Unterhachinger Grünen: 1. Claudia Köhler, 2. Armin Konetschny, 3. Evi Karbaumer, 4. Emil Salzeder, 5. Johanna Zapf, 6. Ralf Schmid, 7. Beate Gsaenger, 8. Stefan König, 9. Claudia Töpfer, 10. Hans Potschacher, 11. Uta Schulz, 12. Maximilian Heiland, 13. Ilona Maier, 14. Ralf Zuleger, 15. Veronika Haberl, 16. Wolfgang Schütz, 17. Susanne Herrmann, 18. Manfred Maier, 19. Dagmar Schobert-Schäfer, 20. Tilman Neunhoeffer, 21. Sabine Gandenberger, 22. Manfred Gandenberger, 23. Gabi Scheithauer, 24. Rolf Sampels, 25. Maria Kammueller, 26. Anette Zuleger, 27. Ingrid Schütz, 28. Ersin Taner, 29. Ulrike Steinmeyer, 30. Carsten Drews