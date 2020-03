Etwa 269 623 Wahlberechtigte (Stand: Anfang März) sind an diesem Sonntag, 15. März, im Landkreis München zur Kommunalwahl aufgerufen. Sie entscheiden darüber, wer künftig das Landratsamt am Mariahilfplatz leitet, wie sich der neue Kreistag zusammensetzt, wer künftig Bürgermeister oder Bürgermeisterin ist und wer in den 29 Stadt- und Gemeinderäten das Sagen hat. Das "etwa" bei der Zahl der Wahlberechtigten liegt laut Landratsamt daran, dass manche Kommune auf die Person genau gemeldet hat, wer seine Stimme abgeben darf, andere Städte oder Gemeinden dagegen nur eine Circa-Angabe. Fest steht: Noch nie waren im bevölkerungsreichsten Landkreis des Freistaats so viele Menschen bei einer Kommunalwahl wahlberechtigt; das anhaltend hohe Wachstum und der Zuzug machen sich weiter bemerkbar.

In großer Zahl haben die Bürger in den vergangenen Tagen von ihrem Wahlrecht bereits vor dem eigentlichen Wahlsonntag Gebrauch gemacht und den Trend hin zur Briefwahl noch einmal verstärkt - wohl auch wegen der Coronakrise: Aus vielen Kommunen kommen Signale, dass der Anteil der Briefwähler so hoch sein könnte wie noch nie. Im Pullacher Rathaus rechnen die Verantwortlichen damit, dass es weit mehr als 50 Prozent sein könnten.

Ohnehin wird es spannend zu beobachten sein, wie sich die Wahlbeteiligung entwickeln wird, die bei Kommunalwahlen traditionell deutlich schlechter ausfällt als etwa bei Bundestags- oder Landtagswahlen. Im Jahr 2017 lag die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl im Landkreis bei 84,4 Prozent und damit höher als in allen anderen Wahlkreisen der Republik, in Baierbrunn sogar bei sagenhaften 89,9 Prozent; bei der Stichwahl um den Posten des Landrats vor sechs Jahren aber gaben gerade einmal 38,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.

Gewählt wird freilich nur ein Landrat. Darüberhinaus haben die Wähler die ganz große Auswahl: Zu bestimmen sind insgesamt 654 Stadt- und Gemeinderäte, 70 Kreisräte und 28 Bürgermeister, nur in Putzbrunn findet in diesem Jahr keine Bürgermeisterwahl statt. Insgesamt 21 amtierende Rathauschefs versuchen bei dieser Wahl erneut ihr Glück. Die größte Auswahl haben an diesem Sonntag die Planegger: Insgesamt acht Kandidaten - darunter sechs Frauen - bewerben sich in der Würmtalgemeinde um die Nachfolge von Heinrich Hofmann, der altersbedingt nicht noch einmal kandidieren darf. Neben ihm stellen sich sechs weitere amtierende Rathauschefs nicht mehr zur Wiederwahl: Johann Eichler (Aying), Ursula Mayer (Höhenkirchen-Siegertsbrunn), Günter Heyland (Neubiberg), Werner van der Weck (Feldkirchen), Wolfgang Jirschik (Baierbrunn) und Matthias Ruhdorfer (Schäftlarn).

Die allermeisten Bürgermeister haben sich in den vergangenen sechs Jahren in ihrem Stadt- oder Gemeinderat Mehrheiten suchen müssen. Drei Rathauschefs - alle von der CSU - aber blieb dies erspart: Jan Neusiedl regierte dank des Erfolgs seiner Partei bei der Gemeinderatswahl (58,9 Prozent) mit satter Mehrheit. In Aschheim (52,2 Prozent) und Brunnthal (50,1 Prozent) reichte es für die Bürgermeister Thomas Glashauser und Stefan Kern dank der eigenen Stimme jeweils knapp zur absoluten Mehrheit im Gremium. Ob der Wähler solche Mehrheitsverhältnisse noch will, wird dieser Sonntag zeigen.