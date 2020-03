In Schäftlarn tritt Bürgermeister Matthias Ruhdorfer von der CSU nicht mehr an. Für seine Partei kandidiert nun Christian Fürst, für die Grünen Marcel Tonnar und für die Gemeinde-Union Christine Keller

Matthias Ruhdorfer (CSU) ist seit 2002 Bürgermeister in Schäftlarn - eine halbe Ewigkeit schon. Mitte vergangenen Jahres ist er 65 Jahre alt geworden. Antreten dürfte er also eigentlich noch einmal. Aber schon vergangenes Jahr hat Ruhdorfer damit kokettiert, seinen Stuhl frei zu machen - sofern er in CSU-Kreisen denn jemanden findet, den er für geeignet hält, seine Nachfolge anzutreten. In Christian Fürst, Leiter des Stimmkreisbüros von Bauministerin Kerstin Schreyer in Unterhaching, glaubt er, jemanden gefunden zu haben. Ruhdorfer selbst begnügt sich mit dem hintersten Platz auf der CSU-Liste für den Gemeinderat. Den Bürgermeisterwahlkampf überlässt er Fürst, der sich nun mit Christine Keller von der Gemeinde-Union und dem Grünen Marcel Tonnar messen muss, den auch die SPD als Kandidaten unterstützt.

"Ich bin Christian, 43 Jahre, ledig, in Zell aufgewachsen", beginnt Fürst seine Vorstellung bei einer CSU-Veranstaltung. Seit dem 14. Lebensjahr ist er bei der Feuerwehr, seit dem 25. Lebensjahr sitzt er im Gemeinderat. "Seither setze ich mich für eine moderate und maßvolle Entwicklung der Gemeinde ein", sagt der studierte Politikwissenschaftler. Fürst will den Dorfkern, leer stehende Gebäude und Wirtshäuser wiederbeleben, zudem Bahnhofsparkplätze, Fahrradwege und ein Ärztehaus bauen. Was außerhalb der Zuständigkeit der Gemeinde liegt, will er mit Worten angehen. Da wären zum Beispiel die S-Bahn-Verspätungen: Fürst verkündete, er wolle "der Bahn und der MVG mal klarmachen, dass man dringend Abhilfe braucht".

Wahl 2014 Bürgermeister Matthias Ruhdorfer (CSU) gewählt in der Stichwahl mit 59,9 Prozent Gemeinderat (20 Sitze) CSU 8 Sitze Grüne 5 Sitze Gemeinde-Union 4 Sitze UWG 2 Sitze SPD 1 Sitz Wahlergebnis CSU 38,4 Prozent Grüne 23,7 Prozent Gemeinde-Union 20,6 Prozent UWG 9,4 Prozent SPD 7,9 Prozent

Zur umstrittenen Umgehungsstraße sagt Fürst: "Man wird bei dem Thema Kompromisse eingehen müssen, sonst geht da nichts weiter." Als vordringliche Themen nennt er eine Mehrzweckhalle, den Verkehr und den fehlenden Wohnraum. Es sind die Themen, die fast alle Gruppierungen in Schäftlarn vor der Kommunalwahl nennen. Worin also unterscheidet sich Fürst von anderen? "Ich bin jemand, der sehr pragmatisch an Themen rangeht", sagt er, "und jemand, der offen und ehrlich sagt, was geht und was nicht." Dank seiner langjährigen Arbeit im Gemeinderat kenne er die Verwaltung sowie die Wünsche und Anliegen der Bürger. "Mein Steckenpferd ist, dass ich sehr gerne mit Menschen in Kontakt bin", sagt Fürst.

Dem Siedlungsdruck will Fürst nicht zu sehr nachgeben: "Ich sehe Schäftlarn nicht als Wachstumsgemeinde an", sagt er. Auf einen wachsenden Bedarf an Kinderbetreuung müsse Schäftlarn dennoch reagieren können. Eine gute Kinderbetreuung sei wichtig. Der CSU-Kandidat sagt, er wolle der Umwelt zuliebe neue Bauflächen vermeiden. Ein etwa 10 000 Quadratmeter großes Grundstück steht jedoch auch auf seiner Wunschliste: "Für ein kleines Gewerbegebiet, damit uns die Firmen nicht abwandern."

Detailansicht öffnen Die Gemeinde Schäftlarn muss einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin nun finden. (Foto: Hartmut Pöstges)

Die Förderung lokaler Unternehmen ist auch eines der Anliegen von Marcel Tonnar. "Ich habe mein eigenes Ingenieurbüro", sagt Tonnar bei einer Grünen-Veranstaltung zum Thema, "eigentlich bei meinen Eltern in Niederried. Das kann ich wegen der schlechten Datenanbindung aber nicht nutzen." Die Forderung des 49-Jährigen gleicht der von der CSU-Konkurrenz: Glasfaserleitungen bis vor jede Haustüre, möglichst schnell, mit dem Angebot der Deutschen Glasfaser. Tonnar und die Grünen fordern eine Börse für Gewerbebetreibende, bei der diese Räume zur Miete finden können und einen Ort, um verschiedene Handwerker zusammenzuführen, sowie einen Raum für junge Menschen mit Start-up-Ideen.

Und damit ist man auch schon beim wichtigsten Thema des Wahlkampfs: Die Raumnot in Schäftlarn. Diese resultiert groteskerweise auch aus dem Umstand, dass viele Leute ihre Immobilien lieber leer stehen lassen, statt diese zu vermieten. Tonnar ist der Auffassung: "Man muss intensiv auf die Eigentümer zugehen und ihnen Absicherungen geben. Vielleicht haben sie Angst, die Leute nicht mehr rauszubekommen." Die Grünen fordern - im Gegensatz zu den anderen Parteien in Schäftlarn - keine Mehrzweckhalle. Vielmehr wünschen sie sich drei verschiedene Hallen, darunter eine neue für den Vereinssport. Zudem soll die Grundschulhalle renoviert werden und eine alte Scheune für Festlichkeiten aller Art umgebaut werden. "Langfristig ist mein Traum ein Kulturstadel, weil ich ja auch in der Blasmusik bin", sagt Tonnar. Für Senioren schweben Tonnar Mehrgenerationenhäuser vor sowie extern betreute Wohnungen.

Christine Keller von der Gemeinde-Union hat sich vor allem ein Thema auf die Fahne geschrieben: die Ortsumfahrung. "Die Flurtrasse muss auf jeden Fall noch mal auf den Prüfstand gestellt werden", sagt die 45-Jährige. Der Ausgang der laufenden Umweltverträglichkeitsprüfung sei ungewiss. Beim Bürgerentscheid im Mai 2019 hatten mehr als 56 Prozent der Schäftlarner die Flurtrasse einer Ortsumfahrung durch den Bannwald vorgezogen.

Keller sagt: "Ich bevorzuge die Flurtrasse nicht, weil es wunderschön ist da draußen." Das Areal sei ein Naherholungsgebiet, das es zu schützen gelte. Die Bürgermeisterkandidatin der Gemeinde-Union plädiert für eine Kooperation mit den Nachbarkommunen. Das Gewerbegebiet Schorn Nord, welches zu Starnberg gehört, lasse sich aus ihrer Sicht nicht mehr verhindern. Dadurch komme jedoch eine erhebliche Verkehrsbelastung auf den Schäftlarner Ortsteil Neufahrn zu. "Dies möchte ich auf jeden Fall verhindern", sagt Keller.

Im Zuge einer interkommunalen Zusammenarbeit wolle sie darauf hinwirken, dass gemeinsam mit der Stadt Starnberg eine Verkehrsanbindung für das neue Gewerbegebiet Schorn erarbeitet wird, "die für unsere beiden Ortsteile Neufahrn und Hohenschäftlarn möglichst keine Nachteile bringt." Bäume müssten für das Gewerbegebiet ohnehin abgeholzt werden, sagt Keller. Die Alternative zur Flurtrasse würde sich dadurch ergeben: "Zwangsläufig würden alle Varianten durch den Wald führen."

Konkrete Routenvorschläge für eine alternative Ortsumfahrung hat die Bauingenieurin aber noch nicht.

Bei ihren Wahlveranstaltungen thematisiert Keller nicht nur die Ortsumfahrung. Die Gemeinde-Union wirbt für eine kostenlose Energieberatung. Diese ließe sich aus der Gemeindekasse finanzieren. "Dafür müssen wir dann halt weniger Gutachten erstellen lassen", sagt Keller. Auch solle es wieder einen Umweltausschuss in der Gemeinde geben, und einen Klimaschutzplan. Eine Forderung, die Keller nicht müde wird zu nennen, ist die der Kommunikation "innerhalb unserer Gemeinde und über die Gemeindegrenzen hinaus." Auf der Homepage des Rathauses und in einer Broschüre will Keller künftig über die Vorhaben der Gemeinde informieren. Dazu zählen für sie der Bau einer Mehrzweckhalle, der barrierefreie Ausbau des S-Bahnhofs Ebenhausen und die Unterkellerung von Gebäuden, um Flächen zu sparen.

Um Gemeinderatssitze bewerben sich neben CSU, Grünen und Gemeinde-Union auch die Unabhängige Wählergruppe Gemeinwohl (UWG) und die SPD, die beide ohne Bürgermeisterkandidaten antreten.

