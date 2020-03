Mehr Frauen denn je haben bei der Wahl am vergangenen Sonntag den Einzug in die Kommunalparlamente im Landkreis München geschafft: Ihr Anteil steigt von 32 auf 37 Prozent. Im Kreistag herrscht in den nächsten sechs Jahren sogar die so oft geforderte Parität zwischen den Geschlechtern. Allerdings ist man in vielen der 29 Städte und Gemeinden im Landkreis nicht annähernd soweit. Auch haben es Frauen nach wie vor schwer, zur Bürgermeisterin gewählt zu werden - oder sich in dem Amt zu behaupten.

Einzig Barbara Bogner (UBV) in Sauerlach ist das auf Anhieb gelungen. Gabriele Müller (SPD) in Haar muss dagegen bis zur Stichwahl bangen, ebenso Uta Wüst (IGG) in Gräfelfing und Susanna Tausendfreund (Grüne) in Pullach. Bei den insgesamt 17 Stichwahlen im Landkreis sind außer ihnen nur noch drei weitere Frauen im Rennen: in Hohenbrunn Pauline Miller (Bürgerforum), in Höhenkirchen-Siegertsbrunn Mindy Konwitschny (SPD) und in Planegg Cornelia David (Freie Wähler). Am Ende können es somit höchstens sieben Rathäuser sein, die von Frauen geführt werden - genauso viele wie nach der Kommunalwahl 2014. Dabei traten 32 Frauen als Bürgermeisterkandidatinnen an.

Detailansicht öffnen Nicht nur als Kandidatinnen auf den Listen, auch beim Auszählen waren zahlreiche Frauen vertreten, wie hier in Pullach. (Foto: Claus Schunk)

Nach dem Tod von Annemarie Detsch in Planegg und dem fluchtartigen Ausscheiden von Barbara Angermaier aus dem Amt in Baierbrunn amtieren aktuell nur noch fünf. Wenn es ganz schlecht läuft, sind es zum Beginn der neuen Wahlperiode im Mai sogar nur noch zwei. Einzig in Pullach ist vor der Stichwahl gewiss, dass auch hinterher eine Chefin im Rathaus sitzt. Gegen Amtsinhaberin Tausendfreund von den Grünen hat es deren Bauamtsmitarbeiterin Christine Eisenmann von der CSU in die zweite Runde geschafft.

Genderforscher haben in einer Studie im Jahr 2016, in der sie Kommunalwahlergebnisse unter anderem auch aus Unterhaching auswerteten, festgestellt, dass in kleineren Städten Frauen bei Persönlichkeitswahlen tatsächlich noch benachteiligt werden. Sauerlachs Bürgermeisterin Bogner ist überzeugt: Ein Thema sind jene Frauen, die keine Frauen wählen.

"Ein Problem, das ich nicht habe - mich wählen auch Frauen", sagt die 59-Jährige, die 2008 erstmals gewählt wurde. Sie führt das darauf zurück, dass sie sich als Kind einer Arbeiterfamilie und Halbwaise in jungen Jahren habe durchschlagen müssen. Dabei habe sie gelernt, sich zu behaupten und in einer von Männern dominierten Gesellschaft zurechtzukommen. Viele Frauen wollten dagegen immer noch lieber einen Mann als Chef, der die Dinge regle. Sie selbst wisse aus vielen persönlichen Gesprächen recht gut, wie viele Frauen in Sauerlach so denken. Auch im recht fortschrittlichen Landkreis München wirken nach Bogners Überzeugung bis heute alte Geschlechterrollen fort. Anders als bei der Wahl der Bürgermeister hat sich in den Ratsgremien am 15. März viel bewegt. Zu dieser Wahl traten immerhin 1250 Frauen im Landkreis an - so viele wie nie zuvor. Am stärksten vertreten waren sie auf den Listen der Grünen und der CSU.

Von 660 Sitzen in den Rathäusern gingen 245 an Frauen - das sind 40 mehr als bisher, wobei wegen steigender Einwohnerzahlen auch manche Gemeinderäte größer geworden sind. In Baierbrunn gibt es statt drei künftig sogar acht weibliche Ratsmitglieder. Auch in Brunnthal und Feldkirchen wird Politik weiblicher mit jeweils drei Frauen mehr. In Gräfelfing sind es sogar fünf mehr, in Grünwald vier. Auch in Haar, Planegg und Sauerlach haben die Wähler den Frauen zu spürbar mehr Gewicht verholfen. Parität wie im Kreistag herrscht außer in Baierbrunn jetzt auch in Gräfelfing, in Grünwald sind die Frauen sogar in der Mehrheit, ebenso in Höhenkirchen-Siegertsbrunn.

Aber es gibt auch Ausreißer. In Schäftlarn haben neuerdings weniger Frauen mitzureden (sechs statt sieben), auch in Putzbrunn (vier statt fünf) und Oberschleißheim (neun statt elf). In Grasbrunn haben die Wähler 14 Männer in den Gemeinderat entsandt, aber nur noch vier Frauen. Bisher entschieden dort sechs Frauen mit über Ortsentwicklung, die Einrichtung von Kindertagesstätten und Schulfragen. In Aying bleibt der Gemeinderat ebenfalls deutlich männlich dominiert. Drei weibliche Ratsmitglieder sitzen wie bisher am Tisch - der Minusrekord im Landkreis. Trotz einer mutigen Carla Spindler, die als parteifreie Bürgermeisterkandidatin antrat.

Detailansicht öffnen Eine Frau wird gewinnen: Christine Eisenmann (links) tritt in Pullach gegen Susanna Tausendfreund an. (Foto: Claus Schunk)

Genderforscher Caroline Friedhoff, Lars Holtkamp und Elke Wiechmann haben empirisch belegt, dass Frauen oft dann nicht zum Zug kommen, wenn bei Wahlen panaschiert und kumuliert wird. Einfach ist die Erklärung nicht. Die traditionelle Frauenforschung sieht jedenfalls die Männer im Vorteil, weil sie mehr in der Öffentlichkeit stehen, sie haben Ämter inne und auch ein Doktortitel hilft, wie ihn etwa alle drei Herausforderer von Bürgermeisterin Müller in Haar vor ihren Namen stehen hatten. Oft sind es Männer, die auf dem Wahlzettel berufliche Reputation ins Feld führen können. Die Forschung thematisiert, dass Frauen auf Wahllisten oft hinten stehen, um diese aufzufüllen. Politischer Ehrgeiz treibe eben vor allem auch Männer an.

Die angestrebte Gleichberechtigung am Ratstisch bleibt also ein Auftrag, damit mit mehr Frauen auch ein anderer, kommunikativerer Politikstil in den Rathäusern Einzug hält, wie es etwa Maike Vatheuer-Seele, die unterlegene FDP-Bürgermeisterkandidatin in Taufkirchen, sich erhofft. In Sauerlach bleibt Barbara Bogner weitgehend alleine auf weiter Flur. Eine Frau, die sich gegen Männer durchsetzt.