SPD und Grüne achten darauf, Männer und Frauen möglichst gleichberechtigt als Kandidaten zu nominieren, die CSU in Sauerlach will mit dem Bauamtsleiter die amtierende Bürgermeisterin stürzen

Das Feld sortiert sich: Knapp fünf Monate vor der Kommunalwahl am 15. März stellen die Parteien und Wählergruppierungen ihre Kandidaten auf: Neben den Unabhängigen Bürgern (UB) in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, welche die vormalige CSU-Gemeinderätin Andrea Hanisch zu ihrer Bürgermeisterkandidatin gemacht haben (Seite R7), entschieden die SPD in Taufkirchen, die FDP in Grünwald, die CSU in Sauerlach und die Grünen in Aying über ihr Personaltableau.

SPD Taufkirchen

Drei Gemeinderäte an der Spitze, vier neue Gesichter unter den Top Ten, mit Frauen und Männern paritätisch besetzt - so sieht die einstimmig beschlossene Kandidatenliste der Taufkirchener SPD für die Kommunalwahl am 15. März aus. "Wir setzen nicht nur auf neue und junge Kandidaten, sondern auch auf die Erfahrung unserer langjährigen Mitglieder", sagt Bürgermeisterkandidat Matteo Dolce, der die Liste anführt. Dahinter folgen Fraktionschefin Rosemarie Weber und der Zweite Bürgermeister Alfred Widmann sowie vier Neulinge auf vorderen Plätzen: Christine Himmelberg (4), der parteifreie Student Lukas Hein (5), Thomas Smely (7) und Tina Haller (8). Auf Listenrang neun geht Gemeinderat Herbert Heigl ins Rennen, der vor zwei Monaten von der CSU zur SPD-Fraktion gewechselt war, nachdem seine bisherige Partei eine erneute Kandidatur des 64-Jährigen abgelehnt hatte. In den kommenden Wochen wollen die Sozialdemokraten ihr Wahlprogramm verabschieden. Bei einer Veranstaltung unter dem Motto "Taufkirchen Morgen" wollen sich die Kandidaten und ihr Programm am 20. November um 19.30 Uhr im Ritter-Hilprand-Hof vorstellen.

Die Taufkirchner SPD-Liste: 1. Matteo Dolce, 2. Rosemarie Weber, 3. Alfred Widmann, 4. Christine Himmelberg, 5. Lukas Hein, 6. Birgit Schmidl, 7. Thomas Smely, 8. Tina Haller, 9. Herbert Heigl, 10. Anke Liebsch, 11. Axel Markwardt, 12. Aenne Markwardt, 13. Peter Soellner, 14. Julia Belmore, 15. Rivan Tekin, 16. Christine Commes, 17. Alexander Fischer, 18. Udo Schindler, 19. Martin Soellner, 20. Maximilian Widmann

FDP Grünwald

Detailansicht öffnen Michael Ritz (FDP). (Foto: Claus Schunk)

Michael Ritz ist Bürgermeisterkandidat der FDP Grünwald für die Kommunalwahl am 15. März 2020. Der 59-jährige Versicherungsmakler und Gemeinderat wurde von den auf der Nominierungsversammlung anwesenden FDP-Mitglieder einstimmig gewählt. In seiner Bewerbungsrede im Vereinsheim des TSV Grünwald bezeichnete sich Ritz als "überzeugter und leidenschaftlicher Kommunalpolitiker", der seit 15 Jahren Gemeinderat sei - zunächst in Kirchheim und seit 2008 in Grünwald. Ritz, der auch Landratskandidat der FDP ist, zeigte sich zuversichtlich, mit die guten Wahlergebnisse der Liberalen bei den Gemeinderatswahlen 2008 und 2014 noch einmal zu verbessern. Mit seiner Bewerbung beabsichtigt der FDP-Kandidat nach eigenen Worten einen "Politikwechsel in Grünwald". Nach 18 Jahren Jan Neusiedl (CSU) sieht der FDP-Politiker kaum mehr Entwicklungsdynamik für Grünwald. Zudem sei der innerörtliche Verkehr sträflich vernachlässigt worden. Ritz will sich verstärkt für eine Fuß- und Radfahrerbrücke über die Isar sowie für den Ausbau und die Weiterentwicklung des Radwegenetzes und eine Verkehrsberuhigung durch Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs mit Anschluss an die Bahn in Geiselgasteig einsetzen. Mit der Einführung von Bürgersprechstunden will Ritz mehr Bürgernähe umsetzen. Ritz führt auch die Gemeinderatsliste der FDP Grünwald an.

Der Grünwalder FDP-Liste: 1. Michael Ritz, 2. Angela Zahn, 3. Maria-Theresia von Seidlein, 4. Dr. Helmut Gammel, 5. Matthias Wokittel, 6. Vanessa Raab, 7. Marco Deutsch, 8. Dieter Mayer, 9. Hedwig Lüderitz, 10. Michael Lehmann-Horn, 11. Thomas Klose, 12. Berndt Lüderitz.

CSU Sauerlach

Detailansicht öffnen Hubert Zellner (CSU). (Foto: Claus Schunk)

Amtsinhaberin Barbara Bogner von der Unabhängigen Bürgervereinigung Sauerlach (UBV) bekommt es bei der Bürgermeisterwahl am 15. März 2020 mit ihrem Bauamtsleiter im Rathaus zu tun: Hubert Zellner ist nun auch offiziell von der CSU als Kandidat bestimmt worden, nachdem sich der Ortsvorstand bereits vor drei Wochen für den 50-Jährigen ausgesprochen hatte. "Wir wollten einen Kandidaten, der aussichtsreich ins Rennen geht und als Bürgermeister gestalten kann und gestalten will - weil er sich im Ort auskennt und Ahnung hat", begründet CSU-Ortsvorsitzender Markus Hoffmann die Entscheidung.

Bei der geheimen Abstimmung erhielt der gebürtige Sauerlacher als einziger Kandidat 38 Stimmen bei einer Gegenstimme. Der bis dato parteilose Bauamtsleiter, der seit Jahrzehnten im Rathaus arbeitet, kündigte in seiner Ansprache an, alsbald in die CSU einzutreten. Die Partei wird am 4. November ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl aufstellen. Hubert Zellner soll diese laut Hoffmann auf Platz eins anführen. Von 10. November bis zum Advent werden sich der Bürgermeister- und die Gemeinderatskandidaten der CSU dann bei vier Veranstaltungen der Öffentlichkeit vorstellen.

Grüne Aying

Detailansicht öffnen Christine Squarra (Grüne). (Foto: Claus Schunk)

Die Grünen in Aying haben in einer Versammlung Christine Squarra einstimmig als Bürgermeisterkandidatin nominiert. Squarra bewirbt sich um das Amt mit den Worten: "Nach fünfeinhalb Jahren im Gemeinderat stelle ich nicht alles in Frage. Ich habe viele Entscheidungen mitgetragen. Dennoch: Meine Vorstellungen darüber, wie eine moderne Gemeinde heute zu führen ist, sind anders." Sie zeichne in erster Linie eine "andere Arbeitsweise" aus: "weiblicher, offener, emphatischer". Das Rathaus solle ein offenes serviceorientiertes Haus werden. Mehr Ökologie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit seien die Ziele. Für die 20 Plätze, die im Gemeinderat zu vergeben sind, bewarben sich 13 Parteimitglieder und sieben Parteilose, die sich zu den Inhalten und Vorstellungen der Ayinger Grünen bekennen. Zurzeit sind die Grünen im Gemeinderat mit Christine Squarra und Andreas Wolf vertreten.

Die Ayinger Grünen-Liste: 1. Christine Squarra, 2. Andreas Wolf, 3. Katharina Natuzzi, 4. Franz Klug, 5. Herrmann Klein, 6. Robin Röderer, 7. Franziska Rehm, 8. Florian Fritz, 9. Snezana Anastasijevic, 10. Michael Bruckmeier, 11. Julia Jaman, 12. Volker Hessel, 13. Sibylle Fritz, 14. Denny Woscheck-Jurisch, 15. Tina Schnell-Esterl, 16. Vincent Paul Klein, 17. Bernadette Garff, 18. Gabriele Fleck, 19. Ragnhild Eßwein-Koppen, 20. Nortrud Semmler-Otranto